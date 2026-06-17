به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز چهارشنبه خطاب به شرکتکنندگان اجلاس روسیه و آسهآن اعلام کرد: ترکیب نمایندگان اجلاس روسیه و آسهآن نشاندهنده تمایل به تقویت مشارکت بین مسکو و این سازمان است.
رئیس جمهور روسیه ادامه داد: اجلاس روسیه-آسهآن و اسناد آماده شده برای امضا، به توسعه مشارکت کمک خواهد کرد. روسیه و آسه آن می توانند با خوش بینی به آینده نگاه کنند؛ آنها برای تعمیق همکاریهای خود تلاش میکنند. روسیه و آسهآن از نظم جهانی عادلانه حمایت میکنند.
ولادیمیر پوتین اضافه کرد: روسیه و اعضای آسهآن دیدگاه های خود را به کسی تحمیل نمیکنند و این نقطه قوت آنهاست. مسکو آماده است تا به همکاری فعال و مشترک با کشورهای عضو آسهآن برای تقویت مشارکت راهبردی ادامه دهد.
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