به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، ولادیمیر پوتین رئیس‌ جمهور روسیه امروز چهارشنبه خطاب به شرکت‌کنندگان اجلاس روسیه و آسه‌آن اعلام کرد: ترکیب نمایندگان اجلاس روسیه و آسه‌آن نشان‌دهنده تمایل به تقویت مشارکت بین مسکو و این سازمان است.

رئیس‌ جمهور روسیه ادامه داد: اجلاس روسیه-آسه‌آن و اسناد آماده‌ شده برای امضا، به توسعه مشارکت کمک خواهد کرد. روسیه و آسه آن می توانند با خوش بینی به آینده نگاه کنند؛ آنها برای تعمیق همکاری‌های خود تلاش می‌کنند. روسیه و آسه‌آن از نظم جهانی عادلانه حمایت می‌کنند.

ولادیمیر پوتین اضافه کرد: روسیه و اعضای آسه‌آن دیدگاه های خود را به کسی تحمیل نمی‌کنند و این نقطه قوت آنهاست. مسکو آماده است تا به همکاری فعال و مشترک با کشورهای عضو آسه‌آن برای تقویت مشارکت راهبردی ادامه دهد.