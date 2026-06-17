به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس صالحی در جریان بازدید از نمایشگاه عکس جنگ تحمیلی رمضان در میدان امام خمینی (ره) - ساختمان بلدیه در گفت و گو با شبکه آلمانی ZDF اظهارداشت: ملت ایران بعد از جنگ ۱۲ روزه، در چند ماه گذشته یک جنگ تلخ و سخت را پشت سر گذاشت. ملت ایران ثابت کرد که شکستنی نیست؛ یعنی با زور، تهدید و هجوم نظامی در هم نمی‌شکند.

وی گفت: ایران در این شرایط قدرت ملی خود را هم در عرصه نظامی و هم در عرصه مردمی و اجتماعی به نمایش گذاشت اما اینکه این مسیر تا کجا ادامه خواهد داشت، به نظر می‌رسد در گفت و گوهای پیشین تا حدی روشن شده است.

صالحی افزود: آنچه طرف مقابل در جنگ نتوانست به دست آورد، طبیعی است که در مسیر مذاکره (مذاکرات و توافق صلح با آمریکا با میانجی‌گری پاکستان) نیز نمی‌تواند به همان شیوه دنبال کند. بنابراین مسیر مذاکره باید متفاوت از مسیری باشد که در جنگ دنبال شد. اگر با چنین نیتی حرکت شود، می‌توان امیدوار بود که صلحی پایدار در منطقه و جهان شکل بگیرد.

ایران با جنگ و تهاجم تسلیم نمی‌شود

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرد: ایران ثابت کرده است که با جنگ و تهاجم تسلیم نمی‌شود اما در عین حال برای گفت و گوی سازنده و پیش‌برنده آمادگی دارد. روندی که تا امروز طی شده و اکنون در آستانه گفت و گوهای روز جمعه قرار دارد، نشان می‌دهد که ایران در پیگیری مطالبات خود سرسخت است و از آنها عقب‌نشینی نمی‌کند؛ در عین حال به دنبال صلحی پایدار در منطقه و جهان است.

وی گفت: این عزم ایران می‌تواند به پیشبرد گفت و گوها کمک کند و برای طرف مقابل نیز روشن کند که باید با چنین مبنایی وارد مذاکرات شود. به گمان من، این چانه‌زنی‌های اولیه می‌تواند زمینه‌ساز گفت و گوهای بعدی باشد.

صالحی افزود: گاهی یک گفت و گوی اولیه خیلی سریع شکل می‌گیرد اما بعد مشخص می‌شود که مشکلات زیادی در مسیر وجود دارد. در حالی که بیش از یک ماه زمان صرف مقدمات این گفت و گوها شده و به نظر می‌رسد روشن کرده است که طرف مقابل نمی‌تواند آنچه را در جنگ به دست نیاورده، در مذاکره نیز به دست آورد. از سوی دیگر، مسیر آینده از طریق گفت و گوهای پیش‌برنده دنبال خواهد شد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرد: بنابراین می‌توان به این مذاکرات با چنین نگاهی نگریست و به آن امیدوار بود. ایران در مسیر مذاکره با این امید پیش می‌رود که به نقطه‌ای از تثبیت در گفت و گوها برسد. در آن صورت، ایران متفاوتی شکل خواهد گرفت؛ ایرانی که هم قدرت‌های جهانی و هم کشورهای منطقه آن را به عنوان کشوری مقتدر اما صلح‌دوست و صلح‌گرا خواهند شناخت. چنین ایرانی آماده همکاری همه‌جانبه منطقه‌ای برای پیشرفت منطقه خواهد بود و به نظر می‌رسد منطقه نیز وارد آینده‌ای تازه شود.

تاثیر مذاکرات بر شرایط اقتصادی

صالحی با اشاره به تاثیر مذاکرات بر شرایط اقتصادی کشور افزود: طبیعی است ایران در شرایط سختی قرار داشته است. تحریم‌های پیوسته که به نوعی از سال‌های پس از انقلاب اسلامی آغاز شد و در پرونده هسته‌ای تشدید شد، فشار زیادی بر اقتصاد ایران وارد کرده است. اقتصاد ایران تحت فشار شدید تحریم‌های اولیه و ثانویه قرار داشت.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: اگر در این تحریم‌ها گشایشی ایجاد شود، در مرحله نخست فرصت‌هایی برای سرمایه‌گذاری‌های جدید، با توجه به شرایط صلح در منطقه و ایران، پدید خواهد آمد. در مرحله بعد، نکاتی که در خود این گفت و گوها و تفاهم‌های اولیه شکل گرفته می‌تواند چشم‌اندازی برای روابط اقتصادی ایجاد کند. مجموع این عوامل می‌تواند به رشد و توسعه پایدار اقتصاد ایران کمک کند.