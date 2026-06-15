پایان فرار قاتل در کرمان؛ متهم کمتر از ۷۲ ساعت دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حمیدرضا میرحبیبی، دوشنبه شب گفت: در پی اعلام مرکز فوریتهای پلیسی مبنی بر وقوع یک مورد قتل و مجروحیت یک نفر دیگر در یکی از محلههای حاشیه شهر کرمان، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.
وی افزود: بلافاصله پس از وقوع حادثه، تیمهای تخصصی پلیس آگاهی با حضور در صحنه جرم و انجام اقدامات فنی، اطلاعاتی و میدانی گسترده، روند بررسیهای تخصصی را آغاز کردند و با بهرهگیری از سرنخهای بهدستآمده، هویت عامل اصلی این جنایت را شناسایی کردند.
رئیس پلیس آگاهی استان کرمان ادامه داد: بررسیها نشان داد متهم در پی اختلافات و درگیریهای قبلی میان تعدادی از جوانان و با انگیزه انتقامجویی، به همراه چند نفر از دوستان خود با یک دستگاه خودرو به محل موردنظر مراجعه کرده و با استفاده از یک قبضه سلاح شکاری اقدام به تیراندازی به سمت فردی کرده است که تصور میکرد از طرفهای درگیری قبلی بوده است.
سرهنگ میرحبیبی، گفت: این متهم به علت اشتباه در شناسایی هدف، فرد دیگری را مورد اصابت قرار داده که بر اثر شدت جراحات وارده جان خود را از دست داده و در این میان یک نفر دیگر نیز مجروح شده است. عامل تیراندازی پس از ارتکاب جرم به همراه همدستان خود از محل متواری شده بود.
وی خاطرنشان کرد: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات تخصصی مخفیگاه متهم را شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه، وی را در کمتر از ۷۲ ساعت دستگیر کردند.
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