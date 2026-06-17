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۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۲۹

عزاداری مردم کرمانشاه در شب سوم محرم

عزاداری مردم کرمانشاه در شب سوم محرم

کرمانشاه- مردم کرمانشاه در اجتماع شبانه و همزمان با شب سوم ماه محرم الحرام، به عزاداری پرداختند.

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کد مطلب 6863723

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