https://mehrnews.com/x3cmHZ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۲۹ کد مطلب 6863723 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۲۹ عزاداری مردم کرمانشاه در شب سوم محرم کرمانشاه- مردم کرمانشاه در اجتماع شبانه و همزمان با شب سوم ماه محرم الحرام، به عزاداری پرداختند. دریافت 17 MB کد مطلب 6863723 کپی شد مطالب مرتبط طنین شور حسینی در دروازه عتبات؛ فعالیت۱۵۰۰ هیئت کرمانشاهی در محرم ۱۴۰۵ همخوانی نماهنگ «ای غم شیرینم» توسط مردم کرمانشاه در شب اول محرم صد و هفتمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه همزمان با شب اول محرم هیئات مذهبی میداندار عرصههای فرهنگی هستند صد و ششمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه برچسبها جمهوری اسلامی ایران ایران کرمانشاه
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