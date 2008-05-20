احتمال سفر مجدد رئیس کاخ سفید به خاورمیانه/تلاش گسترده رایس برای کاهش خشم اعراب از بوش

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از روزنامه البیان، "کاندولیزا رایس" وزیر امورخارجه آمریکا و "استفان هادلی" مشاور امنیت ملی این کشور تلاش می کنند تا از شدت انتقادات جهان عرب از جرج بوش به سبب اظهارات جانبدارانه وی درباره رژیم صهیونیستی، بکاهند.

رئیس جمهوری آمریکا هفته گذشته در خلال سفرش به مناطق اشغالی 1948،در کنیست(پارلمان) بر حمایت بی حد و مرز کشورش از رژیم صهیونیستی تاکید کرد.

درعین حال رایس و هادلی در سخنان خود به احتمال سفر مجدد بوش به منطقه اشاره کردند و رایس دراین باره گفت : بوش در صورتی که سفر مجدد خود را به منطقه مفید بیابد؛ باردیگر به منطقه خاورمیانه باز می گردد و رئیس جمهوری هرکاری را ببیند انجام آن لازم است، انجام می دهد.

درمقابل استفان هادلی نیز تصریح کرد: زمانی که روند صلح به تقویت و به پیشبرد نیاز دارد، بوش به منطقه باز می گردد.

درادامه این پیش بینی ها و احتمالات ، منابعی در واشنگتن و بیت المقدس احتمال دادند که جرج بوش ماه اکتبر آتی یعنی در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، سفر دوره ای دیگری به منطقه خاورمیانه داشته باشد.

بوش چهارشنبه گذشته 25 اردیبهشت وارد منطقه خاورمیانه شد و درخلال این سفر از سرزمینهای اشغالی فلسطین، عربستان و مصر دیدار کرد؛ وی همزمان با شصتمین سال اشغالگری رژیم صهیونیستی در کنیست(پارلمان) این رژیم ضمن تبریک شصت سال آواره نگه داشتن ملت فلسطین به سرمداران رژیم اشغالگر قدس، برحمایت کامل و همه جانبه واشنگتن از تل آویو تاکید کرد.