اجتماعات عظیم مردمی نماد همبستگی ملی و سرمایه اجتماعی ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، علی دارابی شامگاه چهارشنبه در حاشیه حضور در مراسم عزاداری ماه محرم و بازدید از اجتماعات مردمی در میدان انقلاب زنجان اظهار کرد: آنچه امشب در زنجان شاهد آن هستیم، جلوه‌ای کم‌نظیر از وحدت، همدلی و انسجام ملت ایران است؛ اجتماعاتی که با حضور گسترده خانواده‌ها، جوانان و کودکان شکل گرفته و در قالب زنجیره‌های انسانی و برنامه‌های مذهبی و فرهنگی، پیام روشنی از همبستگی ملی را به نمایش گذاشته است.

وی افزود: این اجتماعات بزرگ مردمی به‌عنوان نمادی از اتحاد و همبستگی ملت ایران در حافظه تاریخی کشور ماندگار خواهد شد و وزارت میراث‌فرهنگی نیز با افتخار از ثبت و صیانت چنین آیین‌ها و رویدادهای فرهنگی و اجتماعی حمایت می‌کند.