اردبیل سراسر نوای «یا حسین»؛ ۲۰۰۰ خیمه عزا در دیار عرفان و ارشاد

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - اسلام آذرمی: با فرا رسیدن ماه محرم، استان اردبیل که همواره مهد عرفان و ارادت به خاندان عصمت و طهارت بوده، بار دیگر غرق در ماتم حسینی می‌شود. امسال بیش از ۲ هزار هیئت مذهبی، مسجد و تکیه در نقاط مختلف این استان دیار عارفان، صحنه‌ای از اقامه عزا برای اباعبدالله الحسین(ع) را برپا می‌کنند.

محرم امسال در سایه معنویت خاص خطه عرفان‌پرور اردبیل، حال و هوایی متفاوت دارد؛ مردمی که در طول تاریخ با آیین‌های ناب مذهبی خود شناخته شده‌اند، امسال نیز با شکوه‌تر از همیشه در سوگ سرور و سالار شهیدان شرکت می‌جویند. از بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی تا مساجد قدیمی محلات و تکایای شهرهای مختلف، صدای نوحه و سینه‌زنی به آسمان بلند می‌شود و فضای استان را عطرآگین از یاد کربلا می‌کند.

حجت‌الاسلام قاسم جعفرزاده، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اردبیل، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با فرارسیدن ایام سوگواری ماه محرم، عزاداران حسینی در اردبیل همچون سال‌های گذشته در هیئت‌ها، مساجد و تکایا به اقامه عزا خواهند پرداخت. و امسال بالغ بر دو هزار نقطه در سطح استان میزبان مراسم عزاداری هستند که این تعداد نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد رشد داشته است.

جلوه‌ای کم‌نظیر به عزاداری‌ محرم

وی با اشاره به ظرفیت‌های منحصربه‌فرد استان افزود: استان اردبیل به دلیل برخورداری از آیین‌های سنتی و کهن عاشورایی، هرساله میزبان برنامه‌های ویژه‌ای مانند «طشت‌گذاری» در محلات شش‌گانه اردبیل است که جلوه‌ای کم‌نظیر به عزاداری‌های این استان بخشیده است. همچنین هیئت‌های تخصصی بانوان، نوجوانان و دانشجویی در طول دهه اول محرم فعالیت چشمگیری دارند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی اردبیل خاطرنشان کرد: تمامی شهرستان‌های استان از کوثر و نیر تا مشگین‌شهر، بیله‌سوار و پارس‌آباد، همزمان با شب اول محرم میزبان عزاداران هستند و پیش‌بینی می‌شود امسال به واسطه همزمانی با ایام سوگواری رهبر شهید، حضور مردم پرشورتر از سال‌های گذشته باشد.

معرفی هیئت‌های شاخص استان اردبیل

در مرکز استان، شهر اردبیل میزبان بزرگترین اجتماع عزاداران در روزهای تاسوعا و عاشورا خواهد بود. در این مراسم، سخنرانان برجسته کشوری و مداحان مطرح ملی به ایراد سخن و مرثیه‌سرایی می‌پردازند. همچنین بازار اردبیل با بافت قدیم ، درایام محرم با حضور دستجات عزاداری، حال و هوایی معنوی به خود می‌گیرد. هیئت محبان اهل‌بیت(ع) نیز در مصلای اردبیل، هر شب با سخنرانی و مداحی ، پذیرای عزاداران خواهد بود.

در شهرستان مشگین‌شهر، اجتماع عاشورایی میدان آزادی در روز تاسوعا و عاشورا از ساعت ۱۵ با سخنرانی امام جمعه مشگین‌شهر و حضور مداحان بنام این شهرستان برگزار می‌شود. در شهر نیر، هیئت حسینیه اعظم واقع در خیابان شهدا، هر شب با سخنرانی و مداحی، میزبان عزاداران خواهد بود.

در بیله‌سوار، میدان مرکز شهر همزمان با نماز مغرب و عشا، با حضور منتخبی از روحانیون استان و گروه سینه‌زنی سنتی بیله‌سوار، فضایی پرشور به خود می‌گیرد. در اصلاندوز نیز میدان مرکزی شهر، هر شب با سخنرانی حجت‌الاسلام محمد جعفرزاده امام جمعه شهرستان و مداحی مداحان بومی منطقه، پذیرای سوگواران است. در پارس‌آباد، مسجد محلات مختلف و مسجد جامع واقع در خیابان طالقانی، از شب اول محرم با سخنرانی روحانیون برجسته شهرستان، امام جمعه پارس‌آباد، و مداحان، و به یکی از کانون‌های اصلی عزاداری استان تبدیل می‌شود. و احتماع عظیم در روز تاسوعا،عاشورا نیز در چهارراه امام خمینی (ره) این شهر برگزار می شود.

آیین‌های ویژه و سنتی استان اردبیل

استان اردبیل در کنار برگزاری هزاران مجلس عزاداری، میزبان آیین‌های سنتی و کهنی است که ریشه در تاریخ و فرهنگ این خطه دارد. مراسم طشت‌گذاری که هرساله در محلات شش‌گانه اردبیل برگزار می‌شود، یادآور تشنگی کاروان حسینی و نبرد با دشمنان در کربلاست و مردم با حمل طشت‌های آب و پاشیدن آن بر سر عزاداران، ارادت خود را به سیدالشهدا(ع) نشان می‌دهند. همچنین برگزاری مراسم ویژه شب عاشورا و شام غریبان عالی قاپو، شیخ صفی‌الدین اردبیلی، فضایی روحانی و ملکوتی به سوگواری‌های استان می‌بخشد. نوحه‌خوانی مداحان بومی اردبیل با اشعار ترکی و سبک خاص سینه‌زنی که ریشه در آیین‌های عرفانی این دیار دارد، مجالس را از سایر استان‌ها متمایز می‌کند.