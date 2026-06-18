ماکرون: تفاهم نامه ایران و آمریکا زمینه ساز صلح پایدار است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، «امانوئل ماکرون» رئیس جمهوری فرانسه در واکنش به امضای تفاهم نامه ایران و آمریکا گفت: رئیس جمهور ترامپ در کاخ ورسای در فرانسه، تفاهم نامه با ایران را امضا کرد.

وی گفت:این تفاهم نامه راه را به روی صلح پایدار باز و امکان بازگشایی دوباره تنگه هرمز را نیز دوباره فراهم می‌کند.

ساعتی پیش بود که شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان امضای تفاهم نامه ایران و آمریکا توسط رؤسای جمهوری دو طرف را تأیید کرد.

شریف همچنین از نقش قطر برای رسیدن به این توافق قدردانی کرد.

نخست‌وزیر پاکستان همچنین تأکید کرد که یادداشت تفاهم اسلام‌آباد بلافاصله وارد مرحله اجرا خواهد شد.

به گفته وی، در گام نخست، ایران تنگه هرمز را فوراً بازگشایی خواهد کرد و در مقابل، آمریکا نیز به‌طور مستقیم محاصره دریایی را لغو می‌کند.