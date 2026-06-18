عباس میرزاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پروژه کشتارگاه صنعتی ایوان که تکمیل و راه‌اندازی آن هشت سال به طول انجامیده بود، اکنون با اعتباری بالغ بر ۶۰ میلیارد تومان به مرحله عملیاتی رسیده است.

معاون استاندار ایلام با اشاره به ظرفیت تولید ۳۷۳۰ تن گوشت در سال، این مجموعه را یکی از طرح‌های زیربنایی مهم در حوزه دامپروری استان توصیف کرد و گفت: بهره‌گیری از تجهیزات مدرن و فناوری‌های روز، از جمله شاخصه‌های این واحد صنعتی است.

وی در تشریح امکانات این مجموعه افزود: سالن‌های کشتار مجهز و قرنطینه، بخش‌های بسته‌بندی استاندارد، سردخانه‌های هوشمند، تصفیه‌خانه فاضلاب با فناوری پیشرفته و سیستم‌های سونوگرافی و بازرسی بهداشتی، شرایط لازم را برای عرضه محصولات دامی با بالاترین استانداردهای کیفی و بهداشتی فراهم کرده است.

میرزاد با تأکید بر رویکرد صادرات‌محور این طرح تصریح کرد: هدف‌گذاری اصلی این پروژه علاوه بر تأمین نیاز داخلی و امنیت غذایی، ایجاد ارزش افزوده و ارزآوری از طریق توسعه صادرات محصولات دامی است که می‌تواند محرک مهمی برای رونق اقتصادی استان باشد.

وی همچنین به اشتغال‌زایی این طرح اشاره کرد و افزود: با بهره‌برداری از این کشتارگاه، زمینه اشتغال مستقیم و غیرمستقیم برای ۶۰ نفر در شهرستان ایوان فراهم شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایلام در پایان خاطرنشان کرد: تکمیل این پروژه نشان‌دهنده اراده جدی برای تقویت زیرساخت‌های تولیدی و حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است و امید می‌رود با تداوم اجرای چنین طرح‌هایی، شاهد تحولی ملموس در اقتصاد استان و بهبود وضعیت معیشتی مردم باشیم.