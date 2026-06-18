حرکت کاروان نینوا در بیرجند ؛ روایت مصور ورود قافله عشق به کربلا

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سالروز ورود کاروان امام حسین(ع) به سرزمین کربلا، خیابان‌های بیرجند بار دیگر شاهد حرکت کاروان نمادین نینوا بود؛ کاروانی که با بازآفرینی صحنه‌هایی از مسیر نهضت عاشورا، فضای شهر را معطر به عطر حسینی کرد.

این کاروان که با نوای دمام‌زنی و مرثیه‌سرایی مداحان اهل‌بیت(ع) همراه بود، با حضور شترها، اسب‌ها، پیاده‌نظام نمادین و دیگر المان‌های مرتبط با واقعه عاشورا در سطح شهر به حرکت درآمد و توجه اقشار مختلف مردم را به خود جلب کرد. در طول مسیر، پیر و جوان، زن و مرد با شنیدن مصائب اهل‌بیت(ع) و مشاهده نمادهای کاروان حسینی، به سوگواری و اشک‌ریزی پرداختند.

مسئول کاروان نمادین نینوا در حاشیه این مراسم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کاروان نینوا نمادی از ورود کاروان امام حسین(ع) به کربلا است که هر ساله به همت هیئت فرهنگی ـ مذهبی محبان‌الزهرا(س) برگزار می‌شود.

هادی مساح افزود: در این کاروان تلاش شده است با بهره‌گیری از نمادهایی که یادآور مسیر و پیام‌های نهضت سیدالشهدا(ع) از مکه تا کربلا هستند، بخشی از سختی‌ها و مصائب اهل‌بیت(ع) برای مردم روایت شود.

وی با اشاره به برخی نمادهای به‌کاررفته در این کاروان گفت: شتر، محمل، گهواره و پرچم از جمله نشانه‌هایی هستند که در منابع تاریخی به آن‌ها اشاره شده و در کاروان نینوا نیز برای ترویج فرهنگ عاشورا مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

مسئول کاروان نمادین نینوا با تأکید بر جنبه هنری این برنامه تصریح کرد: نمادهای این کاروان با فضاسازی و طراحی هنری اجرا شده‌اند و در حقیقت می‌توان گفت کاروان نینوا، روضه‌ای مصور از کاروان عاشورا است.

مساح با اشاره به شرایط کنونی کشور و ضرورت حضور در کنار مردم اظهار کرد: اعضای این کاروان در اجتماعات مردمی و مراسم عزاداری شهر نیز حضور پیدا می‌کنند، چرا که معتقدیم روضه اهل‌بیت(ع) از متن اجتماع مردم جدا نیست و هر اقدامی در این مسیر با هدف زنده نگه داشتن فرهنگ عاشورا و حمایت از جبهه مقاومت انجام می‌شود.

وی ادامه داد: در کاروان امسال حدود ۱۶ نفر شتر، شش رأس اسب، پنج پیاده‌نظام نمادین و دیگر عناصر مرتبط با کاروان حسینی حضور دارند. همچنین گروه دمام‌زنی با اجرای آیین‌های سنتی، جلوه‌ای ویژه به این برنامه بخشیده و تداعی‌کننده صدای حرکت کاروان و سم اسب‌ها در مسیر کربلا است.

مسئول کاروان نمادین نینوا در پایان با اشاره به یکی از ویژگی‌های کاروان امسال گفت: پس از پرچم اهل‌بیت(ع)، پرچم جمهوری اسلامی ایران به عنوان دومین پرچم در این کاروان به اهتزاز درآمده است؛ اقدامی که نشان‌دهنده پیوند عمیق ملت ایران با مکتب اهل‌بیت(ع) و قرار داشتن این سرزمین در سایه فرهنگ عاشورا است.