قائم پناه:بازسازی واحدهای مسکونی و تولیدی در اولویت دولت قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر قائم پناه صبح پنجشنبه در جریان بازدید از خوابگاه متأهلین دانشگاه ایلام با تأکید بر اولویتهای دولت در حوزه توسعه کشور گفت: تقویت زیرساختها از جمله راه، آب و برق در صدر برنامههای دولت قرار دارد.
وی در این بازدید با اشاره به اهمیت زیرساختها در روند توسعه اظهار کرد: راه، زیربنای اصلی توسعه است و پس از آن تأمین آب، برق و سایر خدمات زیرساختی اهمیت دارد. ساختوساز بدون فراهم بودن این زیرساختها منطقی نیست و به همین دلیل دولت تمرکز ویژهای بر تقویت زیرساختهای کشور دارد.
وی همچنین با اشاره به ضرورت توسعه خوابگاههای دانشجویی، بهویژه برای دانشجویان متأهل، افزود: فراهم کردن شرایط مناسب برای دانشجویان متأهل از جمله اولویتهای حوزه آموزش عالی است و در صورت تأمین منابع مالی، توسعه این نوع خوابگاهها با جدیت دنبال خواهد شد.
معاون اجرایی رئیسجمهور در ادامه با اشاره به شرایط کنونی کشور و لزوم بازسازی مناطق آسیبدیده تصریح کرد: یکی از مهمترین اولویتهای فعلی دولت، بازسازی واحدهای مسکونی و تولیدی آسیبدیده است. وقتی خانه یا کارخانهای تخریب میشود، باید در نخستین گام برای بازسازی آن اقدام کرد.
قائمپناه خاطرنشان کرد: تعطیلی کارخانهها به بیکاری کارگران و افزایش مشکلات معیشتی منجر میشود؛ از این رو احیای واحدهای تولیدی و بازگرداندن آنها به چرخه فعالیت، نقش مهمی در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی خواهد داشت.
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