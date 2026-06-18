جنبش انصارالله یمن: آمریکا شکست خورد و از تحقق اهدافش ناکام ماند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، «محمد الفرح» عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن در واکنش به امضای تفاهم‌نامه بین ایران و آمریکا تأکید کرد: آمریکا شکست خورد و از تحقق اهدافش ناکام ماند.

محمد الفرح افزود: هر کهسی که شکست آمریکا را باور نمی کند نزد ترامپ برود، او را سرزنش کرده و برای شکستی که متحمل شده، بازخواستش کند.

لین عضو ارشد جنبش انصارالله خاطرنشان کرد: این شکست آمریکا برای ما تازگی ندارد زیرا ما به وعده الهی و یاری او اطمینان داریم که به ما گفته است: ای کسانی که ایمان آورده اید اگر خدا را یاری کنید شما را یاری می کند و گامهایتان را استوار می گرداند.