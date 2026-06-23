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۳ تیر ۱۴۰۵، ۱:۰۲

پیام هشدارآمیز صنعا به ریاض/ مهلت نهایی برای اجرای توافقات صلح

پیام هشدارآمیز صنعا به ریاض/ مهلت نهایی برای اجرای توافقات صلح

دولت نجات ملی یمن در صنعا از طریق میانجی‌های منطقه‌ای، پیام هشدارآمیزی به عربستان سعودی ارسال و برای اجرای تعهدات مندرج در نقشه راه صلح، مهلت نهایی تعیین کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیمن نت، منابع آگاه اعلام کردند که دولت نجات ملی یمن در صنعا پیام هشدار آمیزی به عرببستان سعودی ارسال کرده است.

به گفته این منابع، پیام صنعا از طریق میانجی‌های منطقه‌ای به ریاض منتقل شده و در آن تأکید شده است که صنعا ادامه وضعیت «نه جنگ، نه صلح» و طفره رفتن عربستان از اجرای تعهدات خود در نقشه راه صلح را نخواهد پذیرفت.

این منابع خاطرنشان کردند که صنعا به عربستان مهلت نهایی داده است تا تفاهمات و تعهدات توافق‌شده را اجرا کند؛ در غیر این صورت، از تمامی گزینه‌های در اختیار خود برای دستیابی به آنچه «حقوق» خود می‌خواند استفاده خواهد کرد؛ موضوعی که به گفته منابع، می‌تواند شامل گزینه‌های نظامی نیز باشد.

صنعا در پیام خود تأکید کرده نیروهایش از آمادگی و توان لازم برای تحمیل واقعیت‌های جدید برخوردارند و هشدار داده است مطالباتی که امروز مطرح می‌کند، در آینده افزایش خواهد یافت و در صورت تأخیر در اجرای توافقات، به خواسته‌های فعلی بسنده نخواهد کرد.

کد مطلب 6869399

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