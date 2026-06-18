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۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۳۶

دستگیری سوداگر مرگ در اردبیل 

دستگیری سوداگر مرگ در اردبیل 

اردبیل- رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان از دستگیری یک سوداگر مرگ و کشف ۶کیلو و۹۰۰ گرم تریاک خبر داد.

سرهنگ کمال نوجوان اظهار کرد: در تداوم اجرای طرح تشدید مبارزه با فعالیت های مجرمانه قاچاقچیان مواد مخدر و سوداگران مرگ و پیشگیری از آسیب های بلای خانمانسور اعتیاد، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر اردبیل موفق شدند یک سوداگر مرگ را در عملیات هوشمندانه و مقتدرانه پلیسی دستگیر کنند.

وی با اشاره به اینکه سوداگر مرگ در رابطه با خرید و فروش مواد مخدر فعالیت مجرمانه داشت؛ افزود: از سوداگرمرگ ۶کیلو و ۹۰۰ گرم تریاک کشف و یک دستگاه سواری تیگو مورد استفاده وی توقیف شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اردبیل گفت: سوداگر مرگ با تهیه محموله تریاک از یکی از استان های مرکزی کشور قصد انتقال و توزیع در اردبیل را داشت؛ که با اقدام به موقع پلیس در محور اردبیل-سرچم ناکام ماند.

سرهنگ نوجوان با قدردانی از مشارکت مردم با پلیس در مبارزه بی امان و قاطع با قاچاقچیان مواد مخدر، از تلاش ایثارگونه و جهادی و همت مسئولانه پلیس در مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر خبر داد و تصریح کرد: تلفن 110 و 130 پلیس به صورت شبانه روزی آماده دریافت گزارش های مردمی در رابطه با فعالیت های مجرمانه سوداگران مرگ است.

کد مطلب 6863905

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