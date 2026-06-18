به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف معاون اول رئیسجمهور در پیامی، نایبقهرمانی کاروان دانشجویی ایران در مسابقات ورزشهای مبارزهای دانشجویان جهان را تبریک گفت و این موفقیت را نشانهای از اراده، خودباوری و توانمندی نسل جوان ایران اسلامی عنوان کرد.
کسب عنوان ارزشمند نایبقهرمانی کاروان دانشجویی جمهوری اسلامی ایران «میناب ۱۶۸» در مسابقات ورزشهای مبارزهای دانشجویان جهان در برزیل و افتخارآفرینی با کسب ۳۰ مدال رنگارنگ، جلوهای درخشان از توانمندی، اراده و امید نسل جوان ایران اسلامی است.
این موفقیت در روزهایی به دست آمده است که ملت بزرگ ایران با تکیه بر وحدت، همدلی و سرمایه عظیم انسانی خود، بار دیگر نشان داده است که هیچ مانعی نمیتواند مسیر پیشرفت و بالندگی این سرزمین را متوقف کند. جوانان دانشجوی کشور با درخشش در میادین جهانی، پیامآور امید، خودباوری و آیندهای روشن برای ایران عزیز هستند.
اینجانب ضمن تبریک این دستاورد ارزشمند به ملت شریف ایران، جامعه دانشگاهی، خانوادههای گرانقدر ورزشکاران و تمامی دانشجویان کشور، از تلاشهای صادقانه ورزشکاران، مربیان، سرپرستان و دستاندرکاران این کاروان پرافتخار قدردانی میکنم.
اطمینان دارم که فرزندان برومند ایران اسلامی با تکیه بر دانش، اخلاق، ورزش و روحیه ملی، همچنان پرچم عزت و سربلندی کش
ور را در عرصههای علمی، فرهنگی و ورزشی جهان برافراشته نگاه خواهند داشت و آیندهای سرشار از پیشرفت، اقتدار و امید را برای میهن عزیزمان رقم خواهند زد.
محمدرضا عارف
معاون اول رئیسجمهور
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