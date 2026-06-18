واکنش باشگاه تراکتور به خبر جدایی «رگی لوشکیا»

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه رسمی باشگاه تراکتور، رگی لوشکیا دو فصل دیگر با باشگاه تراکتور قرارداد دارد و تمامی تعهدات مندرج در قرارداد فی‌مابین به‌صورت کامل انجام شده و هیچ رضایت‌نامه‌ای برای جدایی وی صادر نشده است.



باشگاه تراکتور ضمن ابراز بی‌اطلاعی از موضوع در حال پیگیری امر از طریق بازیکن و وکیل او بوده و قطعاً اقدامات قانونی لازم برای حفظ حقوق باشگاه را انجام خواهد داد.