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۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۱۱

واکنش باشگاه تراکتور به خبر جدایی «رگی لوشکیا»

واکنش باشگاه تراکتور به خبر جدایی «رگی لوشکیا»

به دنبال انتشار خبر انتقال رگی لوشکیا به باشگاه اماراتی بدون اخذ رضایت‌نامه، باشگاه تراکتور اطلاعیه‌ای در این خصوص صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه رسمی باشگاه تراکتور، رگی لوشکیا دو فصل دیگر با باشگاه تراکتور قرارداد دارد و تمامی تعهدات مندرج در قرارداد فی‌مابین به‌صورت کامل انجام شده و هیچ رضایت‌نامه‌ای برای جدایی وی صادر نشده است.

باشگاه تراکتور ضمن ابراز بی‌اطلاعی از موضوع در حال پیگیری امر از طریق بازیکن و وکیل او بوده و قطعاً اقدامات قانونی لازم برای حفظ حقوق باشگاه را انجام خواهد داد.

کد مطلب 6863986

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