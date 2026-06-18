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۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۰۸

طرح شهید عجمیان در بوشهر آغاز شد

طرح شهید عجمیان در بوشهر آغاز شد

بوشهر- معاون توسعه برنامه‌ریزی و مشارکت‌های نوسازی مدارس استان بوشهر از آغاز اجرای طرح شهید عجمیان در بوشهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فتح‌الله مختاری صبح پنجشنبه در حاشیه آغاز اجرای طرح شهید عجمیان در بوشهر اظهار کرد: بهسازی، زیباسازی و شاداب‌سازی مدارس مناطق کم‌برخوردار از مهمترین اهداف اجرای پویش ملی «شهید عجمیان» در استان بوشهر است.

وی با اشاره به ارتقای کیفی فضاهای آموزشی افزود: در پویش امسال، تمرکز تنها بر رنگ‌آمیزی نیست؛ بلکه با مشارکت گروه‌های جهادی، تعمیر، نوسازی و بهسازی میز و نیمکت‌های فرسوده نیز در دستور کار قرار گرفته است تا محیطی پویا و استاندارد برای تحصیل آینده‌سازان استان فراهم شود.

وی با اشاره به توفیقات این طرح در سال گذشته و رتبه اول استان در سطح کشور بیان کرد: خوشبختانه سال گذشته شاهد اتفاقات بسیار خوبی بودیم که با همت گروه‌های جهادی استان، موفق شدیم ۲۰۰ مدرسه و ۲ هزار و ۵۰۰ کلاس درس را با استفاده از ۲۵ تن رنگ، رنگ‌آمیزی و شاداب‌سازی کنیم که خوشحالی دانش‌آموزان و رضایت خانواده‌ها را به همراه داشت. امیدواریم با تجربه‌ای که کسب شده، در سال جاری نیز گستره خدمات‌رسانی را افزایش دهیم.

معاون توسعه برنامه‌ریزی و مشارکت‌های نوسازی مدارس استان بوشهر تصریح کرد: طرح شهید عجمیان فراتر از یک فعالیت عمرانی، جلوه‌ای از مشارکت اجتماعی و تبلور روحیه جهادی است که با هدف کاهش شکاف آموزشی و ایجاد عدالت در برخورداری از فضاهای آموزشی مناسب اجرا می‌شود.

طرح شهید عجمیان در بوشهر آغاز شد

مختاری خاطرنشان کرد: اداره‌کل نوسازی مدارس استان بوشهر با تمام توان از ظرفیت گروه‌های جهادی، خیرین و نیروهای مردمی برای تداوم این پویش استقبال می‌کند تا هیچ مدرسه‌ای در مناطق کم‌برخوردار از دغدغه‌های مربوط به فضای فیزیکی و مبلمان آموزشی رنج نبرد.

کد مطلب 6864041

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