طرح شهید عجمیان در بوشهر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، فتحالله مختاری صبح پنجشنبه در حاشیه آغاز اجرای طرح شهید عجمیان در بوشهر اظهار کرد: بهسازی، زیباسازی و شادابسازی مدارس مناطق کمبرخوردار از مهمترین اهداف اجرای پویش ملی «شهید عجمیان» در استان بوشهر است.
وی با اشاره به ارتقای کیفی فضاهای آموزشی افزود: در پویش امسال، تمرکز تنها بر رنگآمیزی نیست؛ بلکه با مشارکت گروههای جهادی، تعمیر، نوسازی و بهسازی میز و نیمکتهای فرسوده نیز در دستور کار قرار گرفته است تا محیطی پویا و استاندارد برای تحصیل آیندهسازان استان فراهم شود.
وی با اشاره به توفیقات این طرح در سال گذشته و رتبه اول استان در سطح کشور بیان کرد: خوشبختانه سال گذشته شاهد اتفاقات بسیار خوبی بودیم که با همت گروههای جهادی استان، موفق شدیم ۲۰۰ مدرسه و ۲ هزار و ۵۰۰ کلاس درس را با استفاده از ۲۵ تن رنگ، رنگآمیزی و شادابسازی کنیم که خوشحالی دانشآموزان و رضایت خانوادهها را به همراه داشت. امیدواریم با تجربهای که کسب شده، در سال جاری نیز گستره خدماترسانی را افزایش دهیم.
معاون توسعه برنامهریزی و مشارکتهای نوسازی مدارس استان بوشهر تصریح کرد: طرح شهید عجمیان فراتر از یک فعالیت عمرانی، جلوهای از مشارکت اجتماعی و تبلور روحیه جهادی است که با هدف کاهش شکاف آموزشی و ایجاد عدالت در برخورداری از فضاهای آموزشی مناسب اجرا میشود.
مختاری خاطرنشان کرد: ادارهکل نوسازی مدارس استان بوشهر با تمام توان از ظرفیت گروههای جهادی، خیرین و نیروهای مردمی برای تداوم این پویش استقبال میکند تا هیچ مدرسهای در مناطق کمبرخوردار از دغدغههای مربوط به فضای فیزیکی و مبلمان آموزشی رنج نبرد.
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