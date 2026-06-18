به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته رسانه هیات مذاکره کننده ایرانی، متن تبیینی یادداشت تفاهم ۱۴ ماده‌ای ایران و آمریکا را منتشر کرد.



در مقدمه این متن امده است: «این متن، تبیین و تحلیل چارچوب‌ها و مفاهیم مرتبط با تفاهم اسلام آباد میان ایران و آمریکا در روز ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ است.



این تفاهم درحالی پس از فراز و نشیب ها و اصلاحات فراوان از طریق میانجی مذاکرات یعنی کشور پاکستان، مورد تایید ایران و آمریکا قرار گرفت که آمریکایی ها در هفته ها و روزهای اخیر تلاش کردند با استفاده از فضاسازی رسانه ای و افزایش تهدید نظامی علیه کشورمان، ایران را همانطور که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در روزهای آغازین جنگ مطرح کرده بود، وادار به «تسلیم بدون قید و شرط کنند»



اما مقابله دلاورمردانه نیروهای نظامی و حضور پرشور و یکپارچه مردم ایران با سلیقه های مختلف قدرتی ایجاد کرد که هیئت مذاکراتی با پشتوانه آن توانست بازی آمریکایی ها را برهم زد و آن ها را در رسیدن به این خواسته به صورت قطعی ناکام گذاشت و اکنون آمریکا متعهد به انجام اقدامات عینی و بازگشت ناپذیر شده تا پس از اجرایی شدن این اقدامات از سوی ایران، مذاکرات برای توافق نهایی رو به جلو برود. بدیهی است آن بخش از دستاوردهایی که منوط به مرحله دوم است هنوز قطعی و نهایی نشده است و با توجه به بدعهدی دشمن باید همانند آنچه تاکنون اقدام شده است با وحدت بین میدان های نظامی، حمایت مردمی و دیپلماسی باید با دقت و هوشمندی گام بعدی را برداشتهمانطور متن تفاهم نامه بگونه ای تنظیم شده است که آماده شکست مذاکرات و بازگشت دوباره به صحنه میدان نظامی است.»



متن تبیینی یادداشت تفاهم ایران و آمریکا را اینجا بخوانید.