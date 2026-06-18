به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عبدالله حاجیصادقی صبح پنجشنبه در مراسم «اولین سالگرد شهادت سرلشگر شهید محمد کاظمی» در مشهد با تأکید بر تداوم دشمنی نظام سلطه با جمهوری اسلامی اظهار کرد: مذاکره هرگز به معنای آشتی با دشمن نیست و جمهوری اسلامی ایران در هر شرایطی بر پایه عزت و اقتدار از حقوق ملت خود دفاع میکند.
نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران با بیان اینکه هدف از مذاکره «احقاق حقوق ملت» است، افزود: تصور اینکه مذاکره به معنای پایان دشمنی یا سازش باشد، نادرست است. تجربه تاریخی و آموزههای قرآنی نشان میدهد که نظام سلطه به تعهدات خود پایبند نیست و همین موضوع، بیاعتمادی به دشمن را تقویت میکند.
وی با اشاره به استمرار تقابل جمهوری اسلامی با رژیم صهیونیستی تصریح کرد: ملت ایران مسیر خود را در مخالفت با ظلم و اشغالگری ادامه میدهد و از آرمانهای انقلاب عقبنشینی نخواهد کرد. جمهوری اسلامی، چه در مذاکره و چه در غیر آن، مسیر مقاومت را دنبال میکند.
حاجی صادقی مذاکره را اقدامی از موضع قدرت دانست نه استیصال و گفت: نتیجه مذاکرات تعیینکننده مسیر ملت ایران نیست. اگر حقوق ملت در گفتوگوها تأمین شود پذیرفته میشود و در غیر این صورت، مطالبه آن در میدان دنبال خواهد شد.
نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران همچنین با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام ملی افزود: یکی از مهمترین نیازهای امروز کشور، وحدت دلها و جلوگیری از ایجاد شکاف اجتماعی است. دشمن در پی بهرهبرداری از اختلافات داخلی است و باید در برابر این توطئه هوشیار بود.
وی با اشاره به جایگاه رهبری انقلاب گفت: امروز هدایت کشور با اقتدار و ثبات در مسیر خود ادامه دارد و جمهوری اسلامی با اتکا به ایمان مردم و رهبری، آیندهای همراه با پیروزیهای بیشتر را پیشرو خواهد داشت.
گفتنی است؛ در پایان این مراسم، یادبودی به خانوادههای شهدای امنیت اهدا شد.
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