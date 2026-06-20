مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید یکی از بزرگترین رویدادهای مشهد است

به گزارش خبرگزاری مهر، خلیل موحدی محصل در یکصد و هشتاد و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد که در تالار شهر برگزار شد، ضمن گرامیداشت مناسبت‌های این هفته، اظهار کرد: فرارسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی را به همه شیعیان و دلدادگان اهل‌بیت علیهم‌السلام تسلیت عرض می‌کنم.

نائب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد افزود: محرم، ماه بیداری وجدان‌ها و یادآور بزرگ‌ترین حماسه تاریخ اسلام است، حماسه‌ای که در آن حق‌طلبی، عدالت‌خواهی و ایستادگی در برابر ظلم معنا و جلوه‌ای ماندگار پیدا کرد. امام حسین (ع) تنها برای یک مقطع تاریخی قیام نکرد، بلکه راهی را پیش روی همه نسل‌ها قرار داد.

وی محصل ادامه داد: یکی از مهم‌ترین پیام‌های نهضت عاشورا، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و بی‌تفاوت نبودن نسبت به سرنوشت جامعه است. آن حضرت به ما آموخت که حفظ کرامت انسان‌ها، دفاع از حقوق مردم و مقابله با انحراف و فساد، وظیفه‌ای همگانی است و هیچ جامعه‌ای با سکوت در برابر مشکلات به پیشرفت و تعالی نخواهد رسید.

موحدی با اشاره به فرارسیدن هفته امر به معروف و نهی از منکر عنوان کرد: فریضه‌ای که اگر به درستی شناخته و اجرا شود، یکی از مهم‌ترین ابزارهای اصلاح اجتماعی و ارتقای سرمایه اجتماعی در جامعه خواهد بود و خمیرمایه رشد احکام الهی در جامعه است.

وی خاطرنشان کرد: امر به معروف و نهی از منکر تنها به تذکر زبانی محدود نمی‌شود، بلکه مسئولیت‌پذیری در قبال مسائل جامعه، مطالبه‌گری دلسوزانه، مقابله با بی‌تفاوتی، حمایت از حقوق مردم و تلاش برای گسترش عدالت و اخلاق در همه عرصه‌ها را نیز در بر می‌گیرد. امر به معروف و نهی از منکر، امر به معروف و نهی از منکر مسئولان است و این مسیر باید هموار شود.

موحدی محصل اضافه کرد: جامعه‌ای که در آن افراد نسبت به سرنوشت یکدیگر و مسائل پیرامون خود احساس مسئولیت داشته باشند، جامعه‌ای پویا، سالم و رو به پیشرفت خواهد بود. بی‌تردید بخش مهمی از فلسفه قیام امام حسین (ع) نیز احیای همین فریضه بزرگ الهی و دعوت جامعه به اصلاح، عدالت‌خواهی و مقابله با انحرافات بود؛ موضوعی که امروز نیز بیش از هر زمان دیگری به آن نیاز داریم.

نائب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد با اشاره به بازدید از تعدادی از پروژه‌های عمرانی سطح شهر در هفته گذشته تصریح کرد: در این بازدیدها مشاهده شد که برخی پروژه‌ها از پیشرفت مناسبی برخوردار بوده و روند اجرایی مطلوبی دارند که جای تقدیر از مجموعه‌های اجرایی و عوامل دست‌اندرکار دارد. با این حال، در برخی پروژه‌ها نیز شرایط رضایت‌بخش نبود و عملاً شاهد کندی شدید عملیات اجرایی و یا توقف فعالیت‌ها بودیم.

وی افزود: نکته‌ای که نباید از آن غفلت کرد این است که تعدادی از این پروژه‌ها جزو کلان‌پروژه‌های مهم و اولویت‌دار شهر محسوب می‌شوند، پروژه‌هایی که بارها بر ضرورت تکمیل و بهره‌برداری آنها تا پایان دوره ششم مدیریت شهری تأکید شده بود. امروز در حالی که دوره ششم شورا تمدید شده، همچنان شاهد عدم تکمیل برخی از این پروژه‌ها هستیم که این موضوع نیازمند توجه و پیگیری جدی‌تر است.

موحدی محصل ادامه داد: البته نمی‌توان شرایط خاص ماه‌های اخیر را نادیده گرفت. افزایش قابل توجه قیمت مصالح، رشد هزینه‌های اجرایی، مشکلات اقتصادی و آثار ناشی از جنگ تحمیلی اخیر، همگی بر روند اجرای پروژه‌ها تأثیرگذار بوده‌اند.

نائب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد ضمن تشکر از شهرداری مشهد و تمامی دست‌اندرکاران برگزاری دومین نمایشگاه زمین، مسکن و فرصت‌های ساخت‌وساز گفت: برگزاری این رویداد و انعقاد بیش از ۶۴ هزار میلیارد تومان تفاهم‌نامه و قرارداد، ظرفیت بسیار ارزشمندی برای توسعه شهر و تأمین منابع مورد نیاز پروژه‌های عمرانی فراهم کرده است. باید میزان تحقق نوبت اول به شورای شهر ارائه شود.

وی با اشاره به میزبانی مشهد مقدس از مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر امام شهید امت در روزهای آینده عنوان کرد: این بزرگترین رویداد پس از ورود امام رضا (ع) به این شهر و این قسمت از جغرافیا است. برآوردها حاکی از حضور بیش از ۱۰ میلیون زائر و دلداده اهل‌بیت علیهم‌السلام در این مراسم عظیم است، موضوعی که بار سنگینی روی دوش همه ما می‌گذارد و از ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، خدماتی، ترافیکی، امنیتی و زیرساختی دارای اهمیت ویژه است.

موحدی محصل خاطرنشان کرد: تقسیم کارهای اولیه میان دستگاه‌های مختلف انجام و مشخص شده که هر مجموعه متولی چه بخشی از امور خواهد بود.