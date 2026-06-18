به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر پورجمشیدیان ظهر پنجشنبه در حاشیه نشست هماهنگی برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید در مسجد مقدس جمکران در گفتگو با خبرنگاران با قدردانی از همراهی مجموعه‌های اجرایی، مردمی و مذهبی استان قم اظهار کرد: اقدامات انجام شده برای برگزاری مراسم مراسم تشییع رهبر شهید در استان قم در سطح مطلوبی قرار دارد.



وی افزود: در این نشست که با حضور اعضای اصلی ستاد برگزاری مراسم وداع و تشییع برگزار شد، آخرین وضعیت برنامه‌ریزی‌ها و تمهیدات اجرایی در استان قم مورد بررسی قرار گرفت و گزارش‌های مربوط به دستگاه‌های مختلف ارائه شد.



معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور ادامه داد: در جریان این بررسی‌ها، موضوعات مرتبط با ابعاد فرهنگی، اجتماعی، امنیتی و همچنین تأمین سلامت و ایمنی شرکت‌کنندگان مورد توجه ویژه قرار گرفت و بر هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول تأکید شد.



مراسم تشییع رهبر شهید در سه استان برگزار می‌شود



قائم‌مقام وزیر کشور با اشاره به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای برگزاری مراسم در چند استان گفت: بر اساس اعلام‌های انجام شده از سوی دفتر رهبر شهید، آیین وداع و تشییع پیکر رهبر شهید در استان تهران، شهر مقدس قم و همچنین مشهد مقدس برگزار خواهد شد.



وی افزود: مراسم اصلی تشییع و تدفین نیز در استان خراسان رضوی و با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان انجام می‌شود و برنامه‌ریزی‌ها در این زمینه با دقت در حال انجام است.



پورجمشیدیان تصریح کرد: ستاد برگزاری مراسم در قم با همکاری دستگاه‌های اجرایی، نهادهای فرهنگی و گروه‌های مردمی در حال آماده‌سازی شرایط لازم برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این آیین است.



مشارکت مردمی در برگزاری مراسم ضروری است



وی با تأکید بر نقش مردم در برگزاری این مراسم اظهار کرد: این آیین در ذات خود یک مراسم مردمی است و ظرفیت‌های دولتی و اجرایی به تنهایی پاسخگوی حجم گسترده علاقه‌مندان و شرکت‌کنندگان نخواهد بود.



قائم‌مقام وزیر کشور افزود: از مردم انتظار می‌رود با حضور فعال و مشارکت گسترده خود در برگزاری این مراسم نقش‌آفرینی کنند تا این رویداد مهم در شأن نظام مقدس جمهوری اسلامی و جایگاه رهبر شهید برگزار شود.



وی ادامه داد: همراهی مردم می‌تواند زمینه‌ساز برگزاری مراسمی منظم، باشکوه و ماندگار باشد که در حافظه تاریخی جامعه باقی بماند.



پورجمشیدیان با اشاره به حساسیت‌های اجرایی این مراسم گفت: در جلسات برگزار شده، ملاحظات فرهنگی، اجتماعی، امنیتی و همچنین مسائل مرتبط با سلامت و ایمنی شرکت‌کنندگان به طور دقیق مورد بررسی قرار گرفت.



وی افزود: این موضوعات با تأکید ویژه مورد توجه مسئولان قرار دارد تا شرایط حضور گسترده مردم در فضایی ایمن و منظم فراهم شود.



قائم‌مقام وزیر کشور در پایان خاطرنشان کرد: هماهنگی میان مسئولان استانی و ملی با محوریت استانداری قم و دستگاه‌های مسئول ادامه دارد و امیدواریم این مراسم در نهایت شکوه و نظم، به عنوان رویدادی تاریخی در ذهن مردم ثبت شود.