به گزارش خبرنگار مهر، علی صادقی ظهر پنجشنبه در مراسم تجلیل از فعالان صنایع دستی استان زنجان با اشاره به ظرفیتهای تاریخی، فرهنگی و معنوی استان، اظهار کرد: زنجان از قابلیتهای کمنظیری در حوزه گردشگری مذهبی و آیینی برخوردار است، اما برای بهرهبرداری از این ظرفیتها باید زیرساختهای لازم توسعه یابد.
وی با بیان اینکه نیاز به هتلهای پنجستاره در استان بیش از گذشته احساس میشود، افزود: وجود فرودگاهی کارآمد، تکمیل و توسعه راهآهن دوخطه تهران – زنجان برای کاهش زمان سفر، افزایش ماندگاری مسافران و بهبود حملونقل و تردد در استان از جمله زیرساختهایی است که میتواند نقش مهمی در ارتقای گردشگری، بهویژه گردشگری مذهبی، ایفا کند.
صادقی با اشاره به ظرفیتهای آیینی استان گفت: برجستهسازی حسینیه اعظم زنجان و آیینهای معنوی با قدمتی نزدیک به ۲۰۰ سال، ارتباط این ظرفیتها با بازار تاریخی زنجان و معرفی صنایع دستی بهعنوان بخشی از اقتصاد امروز باید در قالب یک بسته جامع گردشگری مورد توجه قرار گیرد.
پیشنهاد ایجاد دبیرخانه دائمی گردشگری مذهبی و آیینی در زنجان
صادقی با ارائه پیشنهادی مشخص در حوزه سیاستگذاری گردشگری اظهار داشت: ایجاد دبیرخانه دائمی گردشگری مذهبی و آیینی با مرکزیت زنجان میتواند زمینه معرفی گستردهتر ظرفیتهای گردشگری مذهبی و صنایع دستی استان را در سطح جهانی فراهم کند.
وی افزود: تحقق این هدف نیازمند همراهی مردم، مسئولان، نمایندگان مجلس و تمامی دستگاههای مرتبط است و باید با یک همافزایی گسترده دنبال شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان همچنین بر بهرهگیری از ظرفیت کشورهای حوزه خلیج فارس، عراق و جمهوری آذربایجان برای توسعه گردشگری و رونق اقتصادی استان تأکید کرد و گفت: تقویت زیرساختهای حملونقل از عوامل کلیدی جذب سرمایهگذاری و توسعه گردشگری مذهبی در استان محسوب میشود.
وی با اشاره به چشماندازهای توسعه گردشگری در زنجان افزود: اقدامات موجود کافی نیست و باید تلاشهای بیشتری در این حوزه صورت گیرد.
ایران از ظرفیتهای درآمدزای گردشگری مذهبی کمتر بهره برده است
صادقی با اشاره به درآمدهای قابل توجه گردشگری مذهبی و رویدادمحور در جهان گفت: کشورهایی مانند ترکیه از گردشگری مرتبط با مسابقات فوتبال یا اردوهای تیمهای ورزشی کشورهای حوزه خلیج فارس درآمدهای بالایی کسب میکنند، در حالی که ایران با وجود ظرفیتهای فراوان هنوز نتوانسته سهم مناسبی از این بازار را به دست آورد.
وی ادامه داد: موزهها، جاذبههای تاریخی و گردشگری استان زنجان میتوانند بخش مهمی از درآمدهای استان را تشکیل دهند، اما نبود زیرساختهای مناسب یکی از چالشهای اصلی در این مسیر است.
گردشگری ادیان به ۶۰۰ میلیون سفر در جهان رسیده است
در ادامه این مراسم، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران با اشاره به جایگاه گردشگری مذهبی در اقتصاد جهانی اظهار کرد: در حال حاضر گردشگری ادیان در جهان به حدود ۶۰۰ میلیون سفر رسیده و بخش مهمی از شاخصهای گردشگری دنیا بر پایه این نوع گردشگری شکل گرفته است.
سید مصطفی موسوی افزود: رویکرد اقتصادی گردشگری بر پایه اقتصاد خصوصی، کسب درآمد و ایجاد اشتغال استوار است، در حالی که موضوع ادیان همواره بیشتر از منظر فرهنگی مورد توجه قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه عراق از معدود کشورهایی است که توانسته بهصورت گسترده از ظرفیت گردشگری مذهبی بهرهبرداری کند، گفت: ایران نیز با برخورداری از تنوع نیازهای معنوی و وجود اماکن زیارتی متعدد از جمله مشهد مقدس، قم و شیراز ظرفیت بالایی برای جذب گردشگران مذهبی دارد.
رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: ایران میتواند با تلفیق گردشگری زیارت، گردشگری معنوی و آیینی از ظرفیتهای شهرهایی همچون مشهد، شیراز، اصفهان و دیگر شهرهای تاریخی و مذهبی کشور استفاده کند.
وی افزود: نمونههای موفق جهانی مانند جشن آب در ارمنستان و جشن رنگها در هند نشان میدهد که آیینها و رویدادهای معنوی در صورت تبلیغات مناسب، قابلیت جذب گسترده گردشگران را دارند.
موسوی ادامه داد: ایران با بزرگترین شبکه سیاحتی منطقه و تعدد اماکن زیارتی، ظرفیت درآمدزایی قابل توجهی از گردشگری مذهبی دارد و میتوان بستههای جامع سلامت، میراث فرهنگی، آیینها و رویدادهای معنوی طراحی کرد که هر یک بهتنهایی قابلیت درآمدزایی بالایی دارند.
وی با اشاره به نقش مؤسسات فرهنگی و گردشگری در این زمینه گفت: این مؤسسات میتوانند در توسعه و عرضه چنین بستههایی نقشآفرینی کنند و تجربه کشورهایی مانند هند نیز نشاندهنده موفقیت این رویکرد است.
موسوی همچنین با اشاره به ضرورت تقویت بنیه اقتصادی مؤسسات فرهنگی و هنری اظهار کرد: ورود به حوزه سرمایهگذاری در بخش مذاهب و فعالیتهای مرتبط با آن میتواند به حمایت از این مؤسسات کمک کند، چرا که اغلب آنها نیازمند منابع درآمدی پایدار هستند.
وی خاطرنشان کرد: انتظار میرود با همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ظرف دو ماه آینده دستورالعملی برای افزایش اختیارات مؤسسات فرهنگی و تسهیل فعالیتهای درآمدزا در حوزه میراث فرهنگی تدوین یا اصلاح شود تا زمینه اجرای پروژههای مرتبط فراهم شود.
سهم ایران از بازار جهانی گردشگری کمتر از نیم درصد است
دبیر کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران نیز در این مراسم با اشاره به سهم اندک کشور از بازار جهانی گردشگری گفت: سهم ایران از بازار جهانی گردشگری کمتر از نیم درصد برآورد میشود و سهم بخش خصوصی در ارائه خدمات زیارتی نیز کمتر از ۲۵ درصد است.
مسعود شیرینکلام افزود: نبود آمار شفاف از تعداد زائران خارجی و میزان درآمدهای ارزی حاصل از گردشگری مذهبی، کمبود زیرساختهای استاندارد اقامتی و ضعف در طراحی بستههای ترکیبی گردشگری از مهمترین موانع توسعه این صنعت به شمار میرود.
وی با تشریح نقشه راه پیشنهادی کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران گفت: فاز نخست این برنامه شامل ایجاد سامانه یکپارچه خدمات زائران در فرودگاهها و مرزهای کشور با همکاری دستگاههای مرتبط، ساماندهی تجهیزات گردشگری از جمله ناوگان حملونقل و تعیین ضوابط گمرکی و حقوقی مرتبط با آن است.
شیرینکلام افزود: فاز دوم بر طراحی بستههای زیارتی با محوریت خراسان رضوی و بازارهای هدفی مانند پاکستان و جمهوری آذربایجان، بهرهگیری از مناسبتهای مختلف مذهبی و استفاده از ظرفیت استانها برای معرفی این بستهها تمرکز دارد.
وی ادامه داد: در فاز سوم نیز توسعه همکاری با کشورهای موفق در جذب گردشگران خارجی، راهاندازی پرواز به شهرهای هدف، گسترش خطوط هوایی و برندسازی زیارت با محوریت مشهد، قم، شاهچراغ، شاه عبدالعظیم، تهران و مناطق ساحلی کشور دنبال خواهد شد.
دبیر کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران تأکید کرد: گردشگری مذهبی تنها یک فرصت اقتصادی نیست، بلکه یکی از بزرگترین مزیتهای رقابتی ایران در منطقه محسوب میشود و با وجود رقابت کشورهای عربستان و ترکیه در کسب درآمدهای این حوزه، باید توجه بیشتری به این ظرفیت صورت گیرد.
وی افزود: ایران دارای غنیترین گنجینه زیارتی جهان است و اتاق بازرگانی ایران بهعنوان نماینده بخش خصوصی باید موضوعاتی مانند شفافسازی آمار، تسهیل سرمایهگذاری و طراحی بستههای ترکیبی گردشگری را بهصورت جدی دنبال کند.
زنجان ظرفیت تبدیل شدن به قطب گردشگری معنوی کشور را دارد
در بخش دیگری از این مراسم، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان با اشاره به ظرفیتهای کمنظیر استان در حوزه گردشگری آیینی و مذهبی گفت: گردشگری فرصتی برای بازتعریف زنجیره ارزش گردشگری و صنایع دستی و تقویت همگرایی در توسعه اقتصادی است.
صمد یوسفیاصل افزود: زنجان بهعنوان خاستگاه یکی از باشکوهترین تجمعات آیینی کشور، ظرفیت بالایی برای جذب گردشگران معنوی دارد و نگاه بخش خصوصی نیز فراتر از مرزهای داخلی و با رویکرد بینالمللی به این حوزه است.
وی ایران را مهد تمدنهای کهن و نماد همزیستی مسالمتآمیز ادیان توحیدی دانست و اظهار کرد: انتظار میرود خروجی این نشست، تدوین راهکارهای عملیاتی برای شکلگیری همکاریهای مشترک گردشگری در سطح بینالمللی باشد.
رئیس اتاق بازرگانی زنجان ابراز امیدواری کرد که نتایج این نشست با تکیه بر تخصص، تجربه و مشارکت فعالان اقتصادی و گردشگری به تصمیماتی سازنده، اشتغالزا و ثروتآفرین برای استان و کشور منجر شود.
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