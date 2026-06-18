ظرفیت پارکینگ خودروهای سنگین باید متناسب با نیاز خراسان شمالی باشد

به گزارش خبرنگار مهر سید محمد پاکمهر، ظهر پنجشنبه در آیین کلنگ زنی پارکینگ خودروهای سنگین که در جاده روستای لنگر برگزار شد اظهار کرد: سابقه نداشته است که آمریکا پس از درگیری و حمله به کشوری، توافقی با این شکل و شرایط منعقد کند. آمریکا به ویتنام، افغانستان و عراق حمله کرده، اما آنچه امروز در برابر ملت ایران رخ داده، بیسابقه است و نشاندهنده ابهت، ایستادگی و اقتدار نظام اسلامی است.
وی با اشاره به تقارن این روزها با ایام سوگواری محرم و عاشورا افزود: امیدواریم این مسیر با پایانی افتخارآمیز برای ملت ایران اسلامی همراه باشد و یاد و خاطره همه شهدای عزیز، بهویژه رهبر شهید و عزیزمان را گرامی میداریم.
رئیس مجمع نمایندگان خراسان شمالی در ادامه با تقدیر از اجرای پروژه پارکینگ و مجتمع خدماتی خودروهای سنگین، این طرح را اقدامی ارزشمند در راستای ساماندهی تردد و توقف کامیونها در داخل شهر دانست و گفت: آسیبهای ناشی از تردد و پارک خودروهای سنگین در معابر شهری همواره یکی از دغدغههای مسئولان بوده و امروز با همکاری مجموعههای مختلف، از جمله استانداری، دستگاه قضایی، شهرداری و شورای اسلامی شهر، گام مؤثری برای رفع این مشکل برداشته شده است.
وی افزود: در این مجموعه علاوه بر تأمین نیازهای خودروهای سنگین، نیازهای رانندگان نیز پیشبینی شده است؛ از جمله امکانات اقامتی، خدمات رفاهی، مسجد، فضای فرهنگی، کارواش، تعمیرگاه، صافکاری، تعویض روغن و سایر خدمات مورد نیاز که به صورت متمرکز ارائه خواهد شد.
نماینده مردم بجنورد، گرمه، جاجرم، مانه، سملقان، راز و جرگلان در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: با راهاندازی این مجتمع، دیگر بهانهای برای پارک کامیونها در مقابل منازل یا در معابر و محلات مسکونی وجود نخواهد داشت و این موضوع هم به نفع شهروندان و هم به نفع پلیس و مدیریت شهری خواهد بود.
وی با بیان اینکه ظرفیت پیشبینی شده برای حدود ۵۰۰ دستگاه خودرو در مقایسه با نیاز دو تا سه هزار دستگاهی استان کافی نیست، خواستار توسعه این مجموعه در همین محل شد و گفت: با توجه به تجمیع خدمات، توسعه ظرفیت پارکینگ در همین محدوده منطقیتر و مقرونبهصرفهتر خواهد بود.
پاکمهر همچنین به اختصاص درآمدهای حاصل از اجرای این طرح اشاره کرد و افزود: اقدام انجام شده برای هدایت بخشی از عواید حاصل از فروش زمین و فعالیتهای تجاری این مجموعه به سمت تأمین مسکن اقشار کمبرخوردار و دهکهای پایین، اقدامی ارزشمند و قابل تقدیر است.
وی در پایان با قدردانی از استاندار خراسان شمالی، مدیران اجرایی و سرمایهگذار بخش خصوصی گفت: اجرای پروژهای با این حجم و گستردگی در مدت زمان شش ماه، نشاندهنده عزم جدی بخش خصوصی و ضرورت حمایت همهجانبه دستگاههای اجرایی از این سرمایهگذاری است.
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