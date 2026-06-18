به گزارش خبرنگار مهر، رحمتالله نوروزی ظهر پنجشنبه در بازدید از پروژه سد کبودوال علیآبادکتول با تأکید بر ضرورت همافزایی مسئولان برای توسعه استان گلستان اظهار کرد: وفاق و همدلی میان مدیران اجرایی، نمایندگان مجلس و مسئولان استانی مهمترین عامل پیشبرد طرحهای عمرانی و توسعهای در استان است.
وی با اشاره به پیگیریهای انجامشده برای اجرای پروژههای زیرساختی و اقتصادی در گلستان افزود: تأمین منابع مالی و جذب سرمایهگذاری برای طرحهای مهم استان بهویژه در حوزه آب، انرژی و گردشگری باید با جدیت دنبال شود.
نوروزی با بیان اینکه گلستان یکی از قطبهای کشاورزی کشور محسوب میشود، گفت: تأمین زیرساختهای حوزه آب، برق و کشاورزی نقش مهمی در حفظ امنیت غذایی کشور دارد و تکمیل پروژههای مرتبط با این بخشها باید در اولویت قرار گیرد.
نماینده مردم علیآبادکتول در مجلس شورای اسلامی همچنین خواستار توجه ویژه به پروژههای گردشگری شهرستان شد و اظهار کرد: اجرای طرح تلهکابین، توسعه زیرساختهای گردشگری و رفع موانع موجود میتواند زمینهساز تحول اقتصادی در منطقه باشد.
وی با اشاره به جاذبههای طبیعی علیآبادکتول افزود: وجود جنگلهای بکر، آبشارهای منحصربهفرد و ظرفیتهای طبیعی کمنظیر، این شهرستان را به یکی از مناطق مستعد گردشگری کشور تبدیل کرده است.
نوروزی اظهار کرد: بسیاری از کشورها با کمترین ظرفیتهای طبیعی توانستهاند از طریق گردشگری درآمدزایی کنند، در حالی که گلستان و علیآبادکتول از ظرفیتهای فراوانی برخوردارند و باید از این فرصتها به شکل مطلوب بهره گرفت.
وی همچنین از پیگیری برای اختصاص اعتبارات بیشتر به پروژههای توسعهای استان در بودجههای سالهای آینده خبر داد و گفت: با همکاری مجمع نمایندگان، استانداری و دستگاههای اجرایی، زمینه اجرای طرحهای مهم و اثرگذار در گلستان فراهم خواهد شد.
نماینده مردم علیآبادکتول در مجلس شورای اسلامی بر ضرورت تداوم همدلی میان مسئولان تأکید کرد و گفت: هرچه هماهنگی میان مدیران استان و نمایندگان مجلس بیشتر باشد، روند توسعه و پیشرفت گلستان با سرعت بیشتری دنبال خواهد شد.
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