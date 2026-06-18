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۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۵۲

نوروزی: تله‌کابین می‌تواند موتور محرک گردشگری علی‌آبادکتول باشد

نوروزی: تله‌کابین می‌تواند موتور محرک گردشگری علی‌آبادکتول باشد

علی آباد-نماینده مردم علی‌آبادکتول در مجلس گفت: توسعه زیرساخت‌های گردشگری و اجرای پروژه تله‌کابین، زمینه رونق اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری در این شهرستان را فراهم می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت‌الله نوروزی ظهر پنجشنبه در بازدید از پروژه سد کبودوال علی‌آبادکتول با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی مسئولان برای توسعه استان گلستان اظهار کرد: وفاق و همدلی میان مدیران اجرایی، نمایندگان مجلس و مسئولان استانی مهم‌ترین عامل پیشبرد طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای در استان است.

وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای اجرای پروژه‌های زیرساختی و اقتصادی در گلستان افزود: تأمین منابع مالی و جذب سرمایه‌گذاری برای طرح‌های مهم استان به‌ویژه در حوزه آب، انرژی و گردشگری باید با جدیت دنبال شود.

نوروزی با بیان اینکه گلستان یکی از قطب‌های کشاورزی کشور محسوب می‌شود، گفت: تأمین زیرساخت‌های حوزه آب، برق و کشاورزی نقش مهمی در حفظ امنیت غذایی کشور دارد و تکمیل پروژه‌های مرتبط با این بخش‌ها باید در اولویت قرار گیرد.

نماینده مردم علی‌آبادکتول در مجلس شورای اسلامی همچنین خواستار توجه ویژه به پروژه‌های گردشگری شهرستان شد و اظهار کرد: اجرای طرح تله‌کابین، توسعه زیرساخت‌های گردشگری و رفع موانع موجود می‌تواند زمینه‌ساز تحول اقتصادی در منطقه باشد.

وی با اشاره به جاذبه‌های طبیعی علی‌آبادکتول افزود: وجود جنگل‌های بکر، آبشارهای منحصربه‌فرد و ظرفیت‌های طبیعی کم‌نظیر، این شهرستان را به یکی از مناطق مستعد گردشگری کشور تبدیل کرده است.

نوروزی اظهار کرد: بسیاری از کشورها با کمترین ظرفیت‌های طبیعی توانسته‌اند از طریق گردشگری درآمدزایی کنند، در حالی که گلستان و علی‌آبادکتول از ظرفیت‌های فراوانی برخوردارند و باید از این فرصت‌ها به شکل مطلوب بهره گرفت.

وی همچنین از پیگیری برای اختصاص اعتبارات بیشتر به پروژه‌های توسعه‌ای استان در بودجه‌های سال‌های آینده خبر داد و گفت: با همکاری مجمع نمایندگان، استانداری و دستگاه‌های اجرایی، زمینه اجرای طرح‌های مهم و اثرگذار در گلستان فراهم خواهد شد.

نماینده مردم علی‌آبادکتول در مجلس شورای اسلامی بر ضرورت تداوم همدلی میان مسئولان تأکید کرد و گفت: هرچه هماهنگی میان مدیران استان و نمایندگان مجلس بیشتر باشد، روند توسعه و پیشرفت گلستان با سرعت بیشتری دنبال خواهد شد.

کد مطلب 6864240

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