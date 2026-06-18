به گزارش خبرنگار مهر، علیاصغر طهماسبی ظهر پنجشنبه در بازدید از پروژه سد کبودوال علیآبادکتول، این طرح را یکی از مهمترین پروژههای زیرساختی استان دانست و اظهار کرد: پروژه سد کبودوال و طرحهای جانبی تعریف شده در کنار آن، نقش مهمی در توسعه اقتصادی و ایجاد فرصتهای جدید سرمایهگذاری در منطقه خواهند داشت.
وی با قدردانی از مجموعه آب منطقهای، پیمانکاران و دستاندرکاران اجرای این پروژه افزود: سد کبودوال از جمله طرحهای مهمی است که با حمایت منابع مالی صندوق توسعه اسلامی در حال اجرا بوده و روند پیشرفت آن رضایتبخش است.
استاندار گلستان با اشاره به ظرفیتهای جانبی این پروژه گفت: در کنار تکمیل سد، برنامهریزی برای توسعه گردشگری، آبزیپروری و پرورش ماهیان خاویاری نیز در دستور کار قرار دارد و با پایان فاز دوم پروژه، زمینه آغاز طرحهای جدید در این حوزهها فراهم خواهد شد.
طهماسبی ادامه داد: پیمانکاران پروژه اعلام کردهاند عملیات اجرایی سد تا پایان شهریورماه به اتمام خواهد رسید که تحقق این وعده میتواند گام مهمی در بهرهبرداری از ظرفیتهای اقتصادی و گردشگری منطقه باشد.
وی با تأکید بر ضرورت جذب سرمایهگذاری در استان خاطرنشان کرد: گلستان از ظرفیتهای فراوانی در حوزه گردشگری و زیرساختهای توسعهای برخوردار است و مدیران استان آماده حمایت همهجانبه از سرمایهگذاران برای اجرای طرحهای بزرگ و اشتغالآفرین هستند.
استاندار گلستان همچنین به برنامههای توسعهای شهرستان علیآبادکتول اشاره کرد و گفت: اجرای پروژههایی همچون تلهکابین و سایر طرحهای گردشگری میتواند زمینه رونق اقتصادی و افزایش جذب گردشگر در این منطقه را فراهم کند.
طهماسبی با بیان اینکه توسعه گلستان نیازمند همافزایی مدیران، نمایندگان، سرمایهگذاران و بخش خصوصی است، افزود: همه ظرفیتهای استان باید در مسیر جبران عقبماندگیهای توسعهای و استفاده حداکثری از فرصتهای اقتصادی به کار گرفته شود.
وی اظهار کرد: با وجود شرایط سخت ماههای اخیر، روند اجرای پروژههای عمرانی و زیرساختی در استان متوقف نشده و دولت با جدیت تکمیل طرحهای نیمهتمام و اجرای پروژههای توسعهای را دنبال میکند.
استاندار گلستان ابراز امیدواری کرد با تکمیل پروژههای مهمی همچون سد کبودوال، زمینه رشد اقتصادی، توسعه گردشگری و ارتقای زیرساختهای استان بیش از پیش فراهم شود.
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