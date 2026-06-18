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۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۲۳

سد کبودوال زمینه‌ساز توسعه گردشگری و آبزی‌پروری در علی‌آبادکتول است

سد کبودوال زمینه‌ساز توسعه گردشگری و آبزی‌پروری در علی‌آبادکتول است

گرگان-استاندار گلستان گفت: تکمیل سد کبودوال، زمینه توسعه گردشگری، آبزی‌پروری و پرورش ماهیان خاویاری در علی‌آبادکتول را فراهم می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر طهماسبی ظهر پنجشنبه در بازدید از پروژه سد کبودوال علی‌آبادکتول، این طرح را یکی از مهم‌ترین پروژه‌های زیرساختی استان دانست و اظهار کرد: پروژه سد کبودوال و طرح‌های جانبی تعریف شده در کنار آن، نقش مهمی در توسعه اقتصادی و ایجاد فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری در منطقه خواهند داشت.

وی با قدردانی از مجموعه آب منطقه‌ای، پیمانکاران و دست‌اندرکاران اجرای این پروژه افزود: سد کبودوال از جمله طرح‌های مهمی است که با حمایت منابع مالی صندوق توسعه اسلامی در حال اجرا بوده و روند پیشرفت آن رضایت‌بخش است.

استاندار گلستان با اشاره به ظرفیت‌های جانبی این پروژه گفت: در کنار تکمیل سد، برنامه‌ریزی برای توسعه گردشگری، آبزی‌پروری و پرورش ماهیان خاویاری نیز در دستور کار قرار دارد و با پایان فاز دوم پروژه، زمینه آغاز طرح‌های جدید در این حوزه‌ها فراهم خواهد شد.

طهماسبی ادامه داد: پیمانکاران پروژه اعلام کرده‌اند عملیات اجرایی سد تا پایان شهریورماه به اتمام خواهد رسید که تحقق این وعده می‌تواند گام مهمی در بهره‌برداری از ظرفیت‌های اقتصادی و گردشگری منطقه باشد.

وی با تأکید بر ضرورت جذب سرمایه‌گذاری در استان خاطرنشان کرد: گلستان از ظرفیت‌های فراوانی در حوزه گردشگری و زیرساخت‌های توسعه‌ای برخوردار است و مدیران استان آماده حمایت همه‌جانبه از سرمایه‌گذاران برای اجرای طرح‌های بزرگ و اشتغال‌آفرین هستند.

استاندار گلستان همچنین به برنامه‌های توسعه‌ای شهرستان علی‌آبادکتول اشاره کرد و گفت: اجرای پروژه‌هایی همچون تله‌کابین و سایر طرح‌های گردشگری می‌تواند زمینه رونق اقتصادی و افزایش جذب گردشگر در این منطقه را فراهم کند.

طهماسبی با بیان اینکه توسعه گلستان نیازمند هم‌افزایی مدیران، نمایندگان، سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی است، افزود: همه ظرفیت‌های استان باید در مسیر جبران عقب‌ماندگی‌های توسعه‌ای و استفاده حداکثری از فرصت‌های اقتصادی به کار گرفته شود.

وی اظهار کرد: با وجود شرایط سخت ماه‌های اخیر، روند اجرای پروژه‌های عمرانی و زیرساختی در استان متوقف نشده و دولت با جدیت تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و اجرای پروژه‌های توسعه‌ای را دنبال می‌کند.

استاندار گلستان ابراز امیدواری کرد با تکمیل پروژه‌های مهمی همچون سد کبودوال، زمینه رشد اقتصادی، توسعه گردشگری و ارتقای زیرساخت‌های استان بیش از پیش فراهم شود.

کد مطلب 6864197

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