تماس تلفنی وزیر امور خارجه قبرس با عراقچی

به گزارش خبرگزاری مهر، کنستانتینوس کمبوس وزیر امور خارجه قبرس که کشورش ریاست دوره‌ای شورای اتحادیه اروپا را نیز بر عهده دارد ظهر امروز پنجشنبه با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به صورت تلفنی گفتگو کرد.



وزیر امور خارجه کشورمان با تشریح یادداشت تفاهم‌ خاتمه جنگ تحمیلی آمریکا-رژیم صهیونیستی علیه ایران، ابراز امیدواری کرد که این توافق به احیای صلح و ثبات در منطقه منجر شود.



عراقچی در این گفتگو خاتمه جنگ در لبنان را بخش لاینفک تفاهم خاتمه جنگ برشمرد و با یادآوری سابقه جنگ‌افروزی رژیم صهیونیستی، بر مسئولیت آمریکا و کشورهای اروپایی برای اعمال فشار بر رژیم صهیونیستی به‌منظور توقف کامل تجاوزات ابن رژیم علیه لبنان تأکید کرد.



وزیر امور خارجه قبرس با استقبال از امضای یادداشت تفاهم توسط ایران و آمریکا، این توافق را گامی مهم در جهت تقویت امنیت و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی توصیف کرد و از روند عادی شدن کشتیرانی در تنگه هرمز ابراز خرسندی نمود.