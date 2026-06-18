  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۴۶

سالانه بیش از ۵۰۰ پرنده در آذربایجان غربی حلقه گذاری می‌شوند

سالانه بیش از ۵۰۰ پرنده در آذربایجان غربی حلقه گذاری می‌شوند

ارومیه - معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان‌غربی از آغاز حلقه‌گذاری پرندگان در زیستگاه های آبی و خشکی جوجه آور استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا سید قریشی در این زمینه با اشاره به اینکه هر ساله بیش از ۵۰۰ حلقه گذاری برای پرندگان استان انجام می شود، اظهار کرد: بیشترین حلقه گذاری برای پرنده کاکایی در زیرگونه‌ کاکایی ارمنی انجام می‌گیرد.

وی افزود: حلقه گذاری پرندگان آبزی شامل گونه ‌های کفچه نوک، کاکایی ارمنی و پرستوی دریایی در جزایر پارک ملی دریاچه ارومیه با حضور کارشناسان حیات وحش اداره کل حفاظت محیط زیست استان، از امروز آغاز شده است و طی روزهای آتی نیز در تالابهای استان و جزایر سد بوکان برای سایر گونه های آبزی و کنار آبزی این طرح ادامه خواهد داشت.

قریشی با اشاره به نحوه حلقه گذاری بیان کرد: در این شیوه پرندگان زنده‌گیری و حلقه‌های فلزی یا پلاستیکی خاص هر گونه، با شماره یا کدهایی به همراه نام کشور به یکی از پاها یا بال پرنده وصل شده و پرنده دوباره در طبیعت رهاسازی می‌شود. سیدقریشی افزود: تمامی کشورها متعهد به عودت حلقه‌ها در صورت یافتن لاشه پرندگان و یا خود حلقه‌ها در صورت از بین رفتن لاشه پرنده به کشور مبدا هستند.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست استان با بیان اینکه اطلاعات مهمی از روی حلقه‌های دریافتی حاصل می شود، گفت: تعیین مسیرهای مهاجرت پرندگان، شناخت مناطق زمستان گذرانی و مناطق تولید مثل آنها، تعیین مسافت و چگونگی مهاجرت در گروه های سنی مختلف پرندگان، عوامل تهدید، زیستگاه‌های ثانوی و سایر اطلاعات مربوط به انواع پرندگان قابل دسترسی است.

کد مطلب 6864262

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها