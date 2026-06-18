به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا سید قریشی در این زمینه با اشاره به اینکه هر ساله بیش از ۵۰۰ حلقه گذاری برای پرندگان استان انجام می شود، اظهار کرد: بیشترین حلقه گذاری برای پرنده کاکایی در زیرگونه‌ کاکایی ارمنی انجام می‌گیرد.

وی افزود: حلقه گذاری پرندگان آبزی شامل گونه ‌های کفچه نوک، کاکایی ارمنی و پرستوی دریایی در جزایر پارک ملی دریاچه ارومیه با حضور کارشناسان حیات وحش اداره کل حفاظت محیط زیست استان، از امروز آغاز شده است و طی روزهای آتی نیز در تالابهای استان و جزایر سد بوکان برای سایر گونه های آبزی و کنار آبزی این طرح ادامه خواهد داشت.

قریشی با اشاره به نحوه حلقه گذاری بیان کرد: در این شیوه پرندگان زنده‌گیری و حلقه‌های فلزی یا پلاستیکی خاص هر گونه، با شماره یا کدهایی به همراه نام کشور به یکی از پاها یا بال پرنده وصل شده و پرنده دوباره در طبیعت رهاسازی می‌شود. سیدقریشی افزود: تمامی کشورها متعهد به عودت حلقه‌ها در صورت یافتن لاشه پرندگان و یا خود حلقه‌ها در صورت از بین رفتن لاشه پرنده به کشور مبدا هستند.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست استان با بیان اینکه اطلاعات مهمی از روی حلقه‌های دریافتی حاصل می شود، گفت: تعیین مسیرهای مهاجرت پرندگان، شناخت مناطق زمستان گذرانی و مناطق تولید مثل آنها، تعیین مسافت و چگونگی مهاجرت در گروه های سنی مختلف پرندگان، عوامل تهدید، زیستگاه‌های ثانوی و سایر اطلاعات مربوط به انواع پرندگان قابل دسترسی است.