جزئیات ۲ پرونده قتل در دشتستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جوشن سهرابی اظهار کرد: کارآگاهان جنایی با اقدامات فنی، عامل اصلی قتل سال ۱۴۰۳ برازجان را در شیراز دستگیر کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان بوشهر افزود: متهم به اجیر بودن اعتراف و محل دفن اسلحه و مهمات را در روستایی از این شهرستان فاش کرد که کشف شد.

وی گفت: در ادامه، سه برادر که در طراحی سناریوی این قتل نقش داشتند، بازداشت شدند.

جانشین فرمانده انتظامی استان بوشهر یادآور شد: بررسی‌ها نشان داد این گروه با خودروی سرقتی و پلاک‌های جعلی، نقشه قتل دیگری را طراحی کرده بودند که پیش از وقوع خنثی شد.

وی اضافه کرد: هر چهار متهم پس از تکمیل تحقیقات و اعتراف به مشارکت در دو جنایت، با دستور قضایی روانه زندان شدند .

جانشین فرمانده انتظامی از تلاش شبانه‌روزی مأموران قدردانی کرد.