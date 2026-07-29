جزئیات ۲ پرونده قتل در دشتستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جوشن سهرابی اظهار کرد: کارآگاهان جنایی با اقدامات فنی، عامل اصلی قتل سال ۱۴۰۳ برازجان را در شیراز دستگیر کردند.
جانشین فرمانده انتظامی استان بوشهر افزود: متهم به اجیر بودن اعتراف و محل دفن اسلحه و مهمات را در روستایی از این شهرستان فاش کرد که کشف شد.
وی گفت: در ادامه، سه برادر که در طراحی سناریوی این قتل نقش داشتند، بازداشت شدند.
جانشین فرمانده انتظامی استان بوشهر یادآور شد: بررسیها نشان داد این گروه با خودروی سرقتی و پلاکهای جعلی، نقشه قتل دیگری را طراحی کرده بودند که پیش از وقوع خنثی شد.
وی اضافه کرد: هر چهار متهم پس از تکمیل تحقیقات و اعتراف به مشارکت در دو جنایت، با دستور قضایی روانه زندان شدند .
جانشین فرمانده انتظامی از تلاش شبانهروزی مأموران قدردانی کرد.
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