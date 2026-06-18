به گزارش خبرنگار مهر، استاندار بوشهر عصر پنجشنبه در این مراسم ، ضمن تسلیت ایام ماه محرم و تاسوعا و عاشورای حسینی، اظهار کرد: امروز گرد هم آمده‌ایم تا یاد و خاطره یکی از فرزندان شجاع، عالم و برجسته استان بوشهر را گرامی بداریم؛ شخصیتی که عمر پربرکت خود را در مسیر ترویج معارف اسلامی، نشر اندیشه‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و خدمت صادقانه و خالصانه به مردم سپری کرد و سرانجام با نثار جان خویش به قافله شهیدان پیوست.

ارسلان زارع با اشاره به نقش راهبردی شهید عاشوری در دوران پیش از انقلاب اسلامی، افزود: شهید آیت‌الله عاشوری از پیشگامان نهضت اسلامی در استان بوشهر بود که با آگاهی، شجاعت و اخلاص، نقشی مؤثر در روشنگری جامعه، به‌ویژه نسل جوان داشت و مسیر مبارزه و پیروی از امام خمینی (ره) را برای مردم تبیین می‌کرد.

وی ادامه داد: شهید عاشوری با حضور فعال در عرصه‌های فرهنگی، دینی و اجتماعی، الگویی ماندگار از مسئولیت‌پذیری و ولایت‌مداری را برای نسل‌های آینده به یادگار گذاشت. بی‌تردید امنیت، آرامش، عزت، سربلندی و اقتدار امروز کشور عزیزمان ایران، مرهون مجاهدت‌ها و جان‌فشانی‌های شهدایی همچون شهید عاشوری، شهدای جنگ رمضان و رهبر شهیدمان است.

زارع در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات نیم‌قرن اخیر در کشور، خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران در طول حدود پنج دهه گذشته همواره با فراز و نشیب‌ها و تهدیدهای بیگانگان و مستکبران مواجه بوده است، اما ایستادگی، وحدت، انسجام ملی و همدلی مردم و مسئولان، همواره رمز موفقیت و پیشرفت کشور در عبور از چالش‌ها و دستیابی به اهداف بزرگ ملی بوده است.

استاندار بوشهر در خصوص تحولات دیپلماتیک اخیر، تصریح کرد: امضای تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا که با حفظ عزت و منافع ملی صورت گرفته، نتیجه همین انسجام ملی و اقتدار جمهوری اسلامی ایران است.

وی اضافه کرد: این موفقیت نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران با اتکا به توانمندی‌های داخلی، حمایت‌های مردم و بهره‌گیری از دیپلماسی هوشمندانه، قادر است از حقوق ملت ایران در عرصه بین‌المللی با قدرت دفاع کند.

وی در پایان ضمن قدردانی از تمامی برگزارکنندگان این مراسم باشکوه، تأکید کرد: شهید آیت‌الله عاشوری ستاره درخشانی است که نام و یاد او همواره در حافظه تاریخی مردم استان بوشهر و ایران اسلامی جاودانه خواهد ماند و مسیر او که همان مسیر ولایت و خدمت به مردم است، همچنان پررهرو باقی خواهد ماند.

مراسم گرامیداشت چهل و هشتمین سالگرد شهادت روحانی مبارز و مجاهد، شهید آیت‌الله حاج شیخ ابوتراب عاشوری با حضور استاندار بوشهر، آیت‌الله صفایی بوشهری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر، معاون سیاسی استاندار، فرماندار بوشهر و جمعی از مسئولان و با حضور اقشار مختلف مردم در مسجد ولی‌عصر(عج) چغادک برگزار شد.