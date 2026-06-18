فعالیت ادارات هرمزگان با حضور ۱۰۰ درصدی کارکنان از شنبه ۳۰ خرداد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پاکروان، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان، با اعلام این خبر اظهار داشت: از روز سی ام خرداد ماه ۱۴۰۵، ساعت کاری کلیه دستگاههای اجرایی، سازمانها، شهرداریها، بیمهها و بخش اداری بیمارستانهای مستقر در استان، روزهای شنبه تا چهارشنبه همچنان به روال جاری از ساعت ۷:۰۰ صبح تا ۱۳:۰۰ ظهر فعال خواهند بود.
معاون استاندار هرمزگان با تأکید بر حضور کامل کارکنان، تصریح کرد: از تاریخ سی ام خرداد ماه، کلیه کارکنان دستگاههای اجرایی موظف به حضور ۱۰۰ درصدی در محل کار خود هستند و فعالیت بهصورت دورکاری برای عموم کارکنان لغو میشود.
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