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۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۵۵

فعالیت ادارات هرمزگان با حضور ۱۰۰ درصدی کارکنان از شنبه ۳۰ خرداد

فعالیت ادارات هرمزگان با حضور ۱۰۰ درصدی کارکنان از شنبه ۳۰ خرداد

بندرعباس- معاون استاندار هرمزگان از تغییر نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی استان از روز ۳۰ خرداد ماه خبر داد و گفت: کلیه ادارات و سازمان‌های استان با حضور ۱۰۰ درصدی کارکنان، فعال خواهند بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پاکروان، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان، با اعلام این خبر اظهار داشت: از روز سی ام خرداد ماه ۱۴۰۵، ساعت کاری کلیه دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌ها، شهرداری‌ها، بیمه‌ها و بخش اداری بیمارستان‌های مستقر در استان، روزهای شنبه تا چهارشنبه همچنان به روال جاری از ساعت ۷:۰۰ صبح تا ۱۳:۰۰ ظهر فعال خواهند بود.

معاون استاندار هرمزگان با تأکید بر حضور کامل کارکنان، تصریح کرد: از تاریخ سی ام خرداد ماه، کلیه کارکنان دستگاه‌های اجرایی موظف به حضور ۱۰۰ درصدی در محل کار خود هستند و فعالیت به‌صورت دورکاری برای عموم کارکنان لغو می‌شود.

کد مطلب 6864307

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