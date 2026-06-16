  1. اقتصاد
  2. کشاورزی و دامداری
۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۴۷

قیمت عمده میوه و سبزیجات تعیین شد+جدول

قیمت عمده میوه و سبزیجات تعیین شد+جدول

قیمت عمده‌فروشی محصولات کشاورزی در میدان بزرگ میوه و تره‌بار تهران برای هفته جاری (۲۵ تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۵) مشخص شد.

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت عمده‌فروشی محصولات کشاورزی در میدان بزرگ میوه و تره‌بار تهران برای هفته جاری (۲۵ تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۵) مشخص شد.

در این بازار میوه‌های فصلی مانند زردآلو، گیلاس، انبه، توت فرنگی، آلبالو، هلو و شلیل در هر کیلو گرم بین ۱۰۰ تا ۶۵۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است.

سبزیجات مصرفی مانند سیب‌زمینی، پیاز، خیار و گوجه‌فرنگی نیز بین ۴۰ تا ۹۰ هزار تومان در بازار به فروش می‌رسد.

میوه‌های ارزان این بازار عمدتا هندوانه است که بین ۲۰ تا ۴۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است.

در ادامه جدول قیمت عمده انواع میوه و سبزی می‌آید. بر اساس قانون تنظیم بازار، قیمت عمده محصولات با افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصدی به دلیل هزینه‌های حمل‌ونقل، اجاره‌بها و... باید در خرده‌فروشی‌های سطح شهر عرضه و به فروش برسد.

قیمت عمده میوه و سبزیجات تعیین شد+جدول

کد مطلب 6862029
فاطمه امیر احمدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها