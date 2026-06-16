قیمت عمده میوه و سبزیجات تعیین شد+جدول

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت عمدهفروشی محصولات کشاورزی در میدان بزرگ میوه و ترهبار تهران برای هفته جاری (۲۵ تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۵) مشخص شد.
در این بازار میوههای فصلی مانند زردآلو، گیلاس، انبه، توت فرنگی، آلبالو، هلو و شلیل در هر کیلو گرم بین ۱۰۰ تا ۶۵۰ هزار تومان قیمتگذاری شده است.
سبزیجات مصرفی مانند سیبزمینی، پیاز، خیار و گوجهفرنگی نیز بین ۴۰ تا ۹۰ هزار تومان در بازار به فروش میرسد.
میوههای ارزان این بازار عمدتا هندوانه است که بین ۲۰ تا ۴۰ هزار تومان قیمتگذاری شده است.
در ادامه جدول قیمت عمده انواع میوه و سبزی میآید. بر اساس قانون تنظیم بازار، قیمت عمده محصولات با افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصدی به دلیل هزینههای حملونقل، اجارهبها و... باید در خردهفروشیهای سطح شهر عرضه و به فروش برسد.
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