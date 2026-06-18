  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۲۰

بیانیه ۸ کشور علیه تجاوزات اشغالگران صهیونیست

بیانیه ۸ کشور علیه تجاوزات اشغالگران صهیونیست

وزرای خارجه هشت کشور عربی و اسلامی با صدور بیانیه‌ای اقدامات وحشیانه شهرک‌نشینان صهیونیست علیه فلسطینی‌ها را محکوم کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، وزرای خارجه کشورهای عربستان، اردن، امارات، قطر، اندونزی، پاکستان، مصر و ترکیه با صدور بیانیه ای مشترک تجاوزات پی در پی شهرک نشینان صهیونیست علیه فلسطینی ها در کرانه باختری را محکوم کردند.

آنها تاکید کردند که چنین حملاتی از جمله تجاوز به یک مسجد در روستای جلجلیا نقض آشکار حرمت اماکن مقدس و قوانین بین المللی به شمار می رود.

کشورهای مذکور همچنین تجاوزات رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی که باعث تداوم بی ثباتی و خشونت می شود را محکوم کردند.

آنها در این بیانیه حمایت خود را از ملت فلسطین و حقوق ملی مشروع آنها از جمله تشکیل کشور مستقل فلسطین در مرزهای سال ۱۹۶۷ به مرکزیت قدس شرقی اعلام کردند.

کد مطلب 6864314

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها