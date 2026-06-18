بیانیه ۸ کشور علیه تجاوزات اشغالگران صهیونیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، وزرای خارجه کشورهای عربستان، اردن، امارات، قطر، اندونزی، پاکستان، مصر و ترکیه با صدور بیانیه ای مشترک تجاوزات پی در پی شهرک نشینان صهیونیست علیه فلسطینی ها در کرانه باختری را محکوم کردند.

آنها تاکید کردند که چنین حملاتی از جمله تجاوز به یک مسجد در روستای جلجلیا نقض آشکار حرمت اماکن مقدس و قوانین بین المللی به شمار می رود.

کشورهای مذکور همچنین تجاوزات رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی که باعث تداوم بی ثباتی و خشونت می شود را محکوم کردند.

آنها در این بیانیه حمایت خود را از ملت فلسطین و حقوق ملی مشروع آنها از جمله تشکیل کشور مستقل فلسطین در مرزهای سال ۱۹۶۷ به مرکزیت قدس شرقی اعلام کردند.