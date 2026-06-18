گفتگوی تلفنی روسای جمهور ایران و تاجیکستان

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور کشورمان امشب (پنجشنبه) در گفتگوی تلفنی با امامعلی رحمان رئیس‌جمهوری تاجیکستان، از ابراز همدلی، حمایت‌ها و مواضع برادرانه دولت و ملت تاجیکستان نسبت به جمهوری اسلامی ایران قدردانی کرد.

رئیس‌جمهور با اشاره به تحولات اخیر و دستیابی به تفاهم پایان جنگ، ابراز امیدواری کرد که با وحدت عملی و حداکثری کشورهای اسلامی سیاست‌های تجاوزکارانه و بی‌ثبات‌کننده رژیم صهیونسیتی را متوقف و زمینه برای استقرار امنیت و آرامش پایدار در منطقه فراهم کند.

پزشکیان همچنین با تأکید بر پیوندهای عمیق تاریخی، فرهنگی و تمدنی میان دو ملت، روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان را ممتاز و راهبردی توصیف کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران تاجیکستان را کشوری نزدیک، هم‌زبان و هم‌ریشه می‌داند و مصمم است همکاری‌ها و مناسبات دوجانبه را در تمامی حوزه‌های مورد علاقه طرفین بیش از پیش گسترش دهد.

رئیس‌جمهور ضمن قدردانی از آرزوهای خیرخواهانه رئیس‌جمهوری تاجیکستان برای دولت و ملت ایران، ابراز امیدواری کرد که فضای جدید ایجادشده، زمینه‌ساز توسعه همکاری‌های اقتصادی، تجاری، گردشگری و فرهنگی میان دو کشور باشد.

پزشکیان همچنین بر اهمیت تداوم رایزنی‌ها و دیدارهای دوجانبه در راستای ارتقای سطح روابط تهران و دوشنبه تأکید کرد.

رئیس‌جمهوری تاجیکستان نیز در این گفت‌وگو با تبریک دستیابی به تفاهم پایان جنگ، این تحول را خبری امیدبخش برای ملت‌های منطقه توصیف کرد و گفت: تحقق چنین توافقی در شرایط پیچیده کنونی آسان نبوده و موجب خرسندی و دلگرمی دوستان جمهوری اسلامی ایران شده است.

امامعلی رحمان با آرزوی برقراری صلح، امنیت و ثبات پایدار برای ملت ایران و تمامی کشورهای منطقه، بر آمادگی کشورش برای گسترش و عملیاتی‌سازی همکاری‌های مشترک در حوزه‌های مختلف تأکید کرد.

رئیس جمهوری تاجیکستان همچنین اظهار داشت: تاجیکستان خواهان توسعه هرچه بیشتر مناسبات دوجانبه با جمهوری اسلامی ایران است و امیدواریم تفاهمات و فضای مثبت کنونی، فرصت‌های تازه‌ای برای رشد همکاری‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری، گردشگری و تبادلات مردمی میان دو کشور فراهم آورد و به تعمیق روابط دوستانه و برادرانه تهران و دوشنبه منجر شود.