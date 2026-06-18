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۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۳۶

گفتگوی تلفنی روسای جمهور ایران و تاجیکستان

گفتگوی تلفنی روسای جمهور ایران و تاجیکستان

روسای جمهور ایران و تاجیکستان ضمن استقبال از تفاهم پایان جنگ و تأکید بر ضرورت تحکیم صلح و ثبات در منطقه، بر توسعه همکاری‌های دوجانبه تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور کشورمان امشب (پنجشنبه) در گفتگوی تلفنی با امامعلی رحمان رئیس‌جمهوری تاجیکستان، از ابراز همدلی، حمایت‌ها و مواضع برادرانه دولت و ملت تاجیکستان نسبت به جمهوری اسلامی ایران قدردانی کرد.

رئیس‌جمهور با اشاره به تحولات اخیر و دستیابی به تفاهم پایان جنگ، ابراز امیدواری کرد که با وحدت عملی و حداکثری کشورهای اسلامی سیاست‌های تجاوزکارانه و بی‌ثبات‌کننده رژیم صهیونسیتی را متوقف و زمینه برای استقرار امنیت و آرامش پایدار در منطقه فراهم کند.

پزشکیان همچنین با تأکید بر پیوندهای عمیق تاریخی، فرهنگی و تمدنی میان دو ملت، روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان را ممتاز و راهبردی توصیف کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران تاجیکستان را کشوری نزدیک، هم‌زبان و هم‌ریشه می‌داند و مصمم است همکاری‌ها و مناسبات دوجانبه را در تمامی حوزه‌های مورد علاقه طرفین بیش از پیش گسترش دهد.

رئیس‌جمهور ضمن قدردانی از آرزوهای خیرخواهانه رئیس‌جمهوری تاجیکستان برای دولت و ملت ایران، ابراز امیدواری کرد که فضای جدید ایجادشده، زمینه‌ساز توسعه همکاری‌های اقتصادی، تجاری، گردشگری و فرهنگی میان دو کشور باشد.

پزشکیان همچنین بر اهمیت تداوم رایزنی‌ها و دیدارهای دوجانبه در راستای ارتقای سطح روابط تهران و دوشنبه تأکید کرد.

رئیس‌جمهوری تاجیکستان نیز در این گفت‌وگو با تبریک دستیابی به تفاهم پایان جنگ، این تحول را خبری امیدبخش برای ملت‌های منطقه توصیف کرد و گفت: تحقق چنین توافقی در شرایط پیچیده کنونی آسان نبوده و موجب خرسندی و دلگرمی دوستان جمهوری اسلامی ایران شده است.

امامعلی رحمان با آرزوی برقراری صلح، امنیت و ثبات پایدار برای ملت ایران و تمامی کشورهای منطقه، بر آمادگی کشورش برای گسترش و عملیاتی‌سازی همکاری‌های مشترک در حوزه‌های مختلف تأکید کرد.

رئیس جمهوری تاجیکستان همچنین اظهار داشت: تاجیکستان خواهان توسعه هرچه بیشتر مناسبات دوجانبه با جمهوری اسلامی ایران است و امیدواریم تفاهمات و فضای مثبت کنونی، فرصت‌های تازه‌ای برای رشد همکاری‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری، گردشگری و تبادلات مردمی میان دو کشور فراهم آورد و به تعمیق روابط دوستانه و برادرانه تهران و دوشنبه منجر شود.

کد مطلب 6864349

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