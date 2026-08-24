به گزارش خبرنگار مهر٬ محمد مظفری صبح دوشنبه در مراسم افتتاح در پروژههای هفته دولت اظهار کرد: بیش از ۲۰۰ پروژه با اعتبار ۵۴ هزار میلیارد تومان در هفته دولت امسال در شهرستان بوشهر افتتاح یا عملیات اجرایی آنها آغاز خواهد شد.
فرماندار بوشهر افزود: از مجموع این پروژهها، ۱۶۵ طرح عمرانی و ۳۵ طرح اقتصادی است که در بخشهای مختلف شهرستان اجرا شده یا در آستانه آغاز عملیات اجرایی قرار دارند.
وی با اشاره به تنوع پروژههای هفته دولت بیان کرد: در حوزه آموزش و پرورش، طرحهایی شامل احداث مدارس و سالنهای ورزشی پیشبینی شده و در بخش آموزش عالی نیز پروژههایی در دانشگاه خلیج فارس در دست اجرا است.
مظفری ادامه داد: در حوزه بندری، بهداشت و درمان، راهداری و سایر بخشهای زیرساختی نیز پروژههای متعددی در هفته دولت افتتاح یا عملیات اجرایی آنها آغاز خواهد شد.
وی از اجرای طرحهای مختلف در حوزه گردشگری خبر داد و گفت: ۶ پروژه گردشگری شامل هتل، مهمانپذیر، بومگردی و رستوران در شهرستان بوشهر در قالب برنامههای هفته دولت قرار دارد.
فرماندار بوشهر افزود: پارک علمی کودکان و نوجوانان، هشت طرح در شهرک صنعتی و ۱۱ پروژه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز از دیگر پروژههای پیشبینیشده برای هفته دولت امسال است.
وی همچنین از بهره برداری از سه پروژه در صدرا با اعتبار ۲۹ هزار میلیارد تومان در هفته دولت خبرداد.
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