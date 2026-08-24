به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی خدابخشی صبح دوشنبه، در جمع خبرنگاران، از شناسایی و دستگیری دو سارق سابقه‌دار در شهریار خبر داد.

رئیس پلیس آگاهی غرب استان تهران اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت از دکه‌ها و انباری‌ها در شهریار، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی غرب استان تهران با انجام اقدامات فنی موفق به شناسایی متهمان شدند و پس از هماهنگی قضایی، در چند عملیات، دو سارق را در شهریار دستگیر کردند.

خدابخشی ادامه داد: در بازرسی از مخفیگاه متهمان، اموال مسروقه شامل چند دستگاه اسپرسوساز خانگی و صنعتی، موتور برق و مقادیری کالای فروشگاهی کشف شد.

رئیس پلیس آگاهی غرب استان تهران با اشاره به سوابق کیفری متهمان خاطرنشان کرد: این افراد پیش از این نیز دارای سوابق متعدد کیفری در سامانه‌های پلیسی بودند.

وی در پایان گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.