علیزاده: ۱.۶ تن کابل مسروقه در غرب تهران کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا علیزاده ظهر دوشنبه، در جمع خبرنگاران، از اجرای طرح عملیاتی مقابله با ضایعاتی‌های متخلف و مالخران اموال مسروقه در شهرستان‌های غرب استان تهران خبر داد.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران افزود: این طرح طی ۲۴ ساعت گذشته در ۶ شهرستان تابعه فرماندهی انتظامی غرب استان تهران توسط مأموران پلیس آگاهی اجرا شد.

وی ادامه داد: مأموران پلیس آگاهی در جریان اجرای این طرح از ۳۹۲ واحد صنفی ضایعاتی بازدید کردند که در این میان برای ۹۱ واحد اخطاریه صادر و ۴۵ واحد ضایعاتی متخلف و دارای فعالیت مجرمانه نیز برابر دستور قضایی پلمب شد.

علیزاده تصریح کرد: در جریان این طرح ۴۶ مالخر اموال مسروقه دستگیر و یک تن و ۶۰۵ کیلوگرم سیم و کابل مسروقه کشف شد.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران خاطرنشان کرد: مأموران پلیس آگاهی در ادامه اقدامات خود ۳۲۶ قلم از اموال مسروقه را نیز کشف کردند.

وی تأکید کرد: اجرای طرح‌های عملیاتی برای مقابله با ضایعاتی‌های متخلف و مالخران اموال مسروقه با هدف کاهش چرخه سرقت و برخورد با فعالیت‌های مجرمانه در این حوزه ادامه خواهد داشت.