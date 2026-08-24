به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بخشی فرماندار مشگینشهر در نخستین روز از هفته دولت، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت، اظهار کرد: همزمان با هفته دولت امسال، ۷۶ پروژه عمرانی و طرح اقتصادی در بخشهای مختلف شهرستان افتتاح، به بهرهبرداری رسیده و عملیات اجرایی تعدادی از پروژهها نیز آغاز خواهد شد.
وی افزود: مجموع اعتبار اختصاصیافته به این طرحها ۱۱۰ هزار میلیارد ریال است که بخش قابل توجهی از سرمایهگذاری انجامشده و در حال انجام در حوزههای مختلف شهرستان را شامل میشود.
فرماندار مشگینشهر با بیان اینکه پروژههای پیشبینیشده حوزههای مختلف عمرانی، اقتصادی، خدماتی و زیرساختی را دربر میگیرد، گفت: اجرای این طرحها با هدف تقویت زیرساختهای شهرستان، ارتقای سطح خدمات عمومی، پاسخگویی به نیازهای مردم و ایجاد بستر مناسب برای توسعه اقتصادی و اشتغال انجام میشود.
بخشی ادامه داد: تعدادی از این پروژهها در هفته دولت تکمیل و آماده بهرهبرداری شده و مردم میتوانند از ظرفیت و خدمات آنها استفاده کنند؛ همچنین عملیات اجرایی تعدادی دیگر از طرحها در همین ایام آغاز خواهد شد.
وی با اشاره به اهمیت تداوم اجرای پروژههای توسعهای در شهرستان تصریح کرد: آغاز عملیات اجرایی پروژههای جدید در کنار تکمیل طرحهای نیمهتمام، میتواند روند توسعه مشگینشهر را شتاب بخشیده و زمینه را برای سرمایهگذاریهای جدید در بخشهای مختلف فراهم کند.
فرماندار مشگینشهر تأکید کرد: یکی از اولویتهای مدیریت شهرستان، توسعه متوازن مناطق مختلف و هدایت اعتبارات به سمت پروژههایی است که بیشترین اثرگذاری را در زندگی روزمره مردم داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: مجموعه دستگاههای اجرایی شهرستان تلاش میکنند با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، پیگیری اعتبارات و تسریع در روند اجرای طرحها، پروژههای عمرانی و اقتصادی را با جدیت دنبال کنند.
بخشی همچنین با اشاره به نقش پروژههای اقتصادی در ایجاد فرصتهای شغلی گفت: حمایت از سرمایهگذاری و فراهم کردن زیرساختهای لازم برای فعالیت بخش خصوصی، از جمله برنامههایی است که میتواند به رونق اقتصادی، افزایش اشتغال و استفاده بهتر از ظرفیتهای شهرستان منجر شود.
وی افزود: اجرای همزمان طرحهای عمرانی و اقتصادی، علاوه بر ارتقای زیرساختها، میتواند زمینهساز افزایش خدماترسانی، تقویت فعالیتهای تولیدی و بهبود شرایط سرمایهگذاری در مشگینشهر باشد.
فرماندار مشگینشهر در پایان گفت: اعتبار ۱۱۰ هزار میلیارد ریالی برای اجرای این ۷۶ پروژه، نشاندهنده حجم قابل توجه فعالیتهای عمرانی و اقتصادی در شهرستان است و امیدواریم با بهرهبرداری از طرحهای آماده و آغاز پروژههای جدید، شاهد آثار ملموس این اقدامات در زندگی مردم و شتاب گرفتن روند توسعه و آبادانی مشگینشهر باشیم.
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