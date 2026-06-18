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۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۲۰

هتک حرمت به مساجد و حمله به مردم در کرانه باختری را محکوم می‌کنیم

هتک حرمت به مساجد و حمله به مردم در کرانه باختری را محکوم می‌کنیم

سخنگوی وزارت امور خارجه، اقدامات جنایتکارانه صهیونیست‌ها در حمله به دو مسجد در رام‌الله در کرانه باختری رود اردن و همچنین حمله به منازل ضرب‌ و شتم فلسطینیان را به شدت محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه این جنایات را ادامه سیاست نسل‌کشی استعماری رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی دانست و ضمن ابراز تاسف عمیق از ادامه سکوت مجامع حقوق بشری و بین‌المللی، تصریح کرد بی‌عملی ادامه‌دار سازمان ملل متحد و شورای امنیت این سازمان در قبال جنایات رژیم نژادپرست صهیونیستی، موجب تداوم قانون‌شکنی این رژیم و ارتکاب شدیدترین جنایات بین‌المللی علیه فلسطینیان و سایر کشورهای منطقه شده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه مسئولیت دینی و قانونی دولت‌های اسلامی و سازمان همکاری اسلامی برای حمایت از ملت فلسطین در مسیر احقاق حق تعیین سرنوشت و متوقف کردن ماشین کشتار و جنایات رژیم صهیونیستی را یادآور و خواستار اقدامات عملی از طرف سازوکارهای سازمان همکاری اسلامی برای صیانت از مسجدالاقصی و سایر اماکن دینی در فلسطین اشغالی در برابر تجاوزات مستمر رژیم صهیونیستی، و محاکمه و مجازات عاملان و آمران این جنایات شد.

کد مطلب 6864364

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