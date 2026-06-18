به گزارش خبرگزاری مهر، «نبیه بری» رئیس پارلمان لبنان اعلام کرد که لبنان و حزب‌الله تا زمانی که رژیم صهیونیستی به‌صورت کامل و همه‌جانبه به آتش‌بس پایبند باشد، به این توافق متعهد خواهند ماند.

وی همچنین با اشاره به مذاکرات ایران و آمریکا افزود: در راستای تسهیل موفقیت این مذاکرات، بار دیگر بر پایبندی لبنان و حزب‌الله به آتش‌بس، مشروط به پایبندی کامل اسرائیل، تأکید می‌کنیم.

پیش از این یک منبع آگاه در گفتگو با شبکه خبری المیادین اظهار داشت که هیئت مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی ایران در پی تداوم حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان، سفر خود به سوئیس را که قرار بود برای آغاز دور نخست مذاکرات انجام شود، به حالت تعلیق درآورده است.

این منبع افزود: هیئت ایرانی عملاً آماده عزیمت به سوئیس برای آغاز نخستین دور مذاکرات بود؛ اما در پی تحولات اخیر و تشدید تجاوزات رژیم صهیونیستی، تصمیم به توقف این سفر گرفت.