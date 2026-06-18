به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت: ما انتظار توقف کامل درگیری ها در تمام جبهه ها از جمله لبنان و میان حزب الله و اسرائیل را داریم.

وی مدعی شد: آمریکا به تحقق صلح پایبند است و از همگان می خواهیم زمینه را برای روند مذاکراتی ما و پیشبرد آن مهیا کنند.

جی دی ونس معاون ترامپ نیز امروز گفت: اسرائیل حق دارد از خود دفاع کند اما در عین حال باید به روند صلح احترام بگذارد. چندین بار در آستانه تحقق دستاورد بودیم اما اسرائیل یک منطقه در لبنان را بمباران می کرد. روند صلح کنونی به نفع اسرائیل و تمام منطقه است.

این در حالی است که حملات رژیم صهیونیستی علیه لبنان و دیگر مناطق با چراغ سبز آمریکا انجام می شود.