به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد: ما تحریم هایی را علیه مسئولان لبنانی حامی حزب الله و دیگر افراد وضع کردیم.

این وزارت خانه مدعی شد: تحریم های مذکور به دلیل اقدامات آنها در مانع تراشی در مسیر صلح و تأخیر روند خلع سلاح حزب الله انجام می شود.

خزانه داری آمریکا اضافه کرد: دفتر نظارت بر اموال خارجی، افرادی را که در لبنان و دیگر کشورها برای حزب الله پول جمع آوری می کنند هدف قرار می دهد.

این نخستین باری نیست که آمریکا در اقدامی مداخله جویانه مسئولان لبنانی حامی حزب الله را تحریم می کند.