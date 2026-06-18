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۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۰۳

منبع آگاه در گفتگو با المیادین:

ادامه حملات اسرائیل به لبنان عامل تعلیق سفر هیئت ایران به سوئیس شد

ادامه حملات اسرائیل به لبنان عامل تعلیق سفر هیئت ایران به سوئیس شد

یک منبع آگاه گفت که ادامه تجاوزات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان، سفر هیئت مذاکره‌کننده ایران به سوئیس برای آغاز مذاکرات را متوقف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع آگاه در گفتگو با شبکه خبری المیادین اظهار داشت که هیئت مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی ایران در پی تداوم حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان، سفر خود به سوئیس را که قرار بود برای آغاز دور نخست مذاکرات انجام شود، به حالت تعلیق درآورده است.

این منبع افزود: هیئت ایرانی عملاً آماده عزیمت به سوئیس برای آغاز نخستین دور مذاکرات بود؛ اما در پی تحولات اخیر و تشدید تجاوزات رژیم صهیونیستی، تصمیم به توقف این سفر گرفت.

وی تصریح کرد: تهران پیش‌تر به طرف آمریکایی و میانجی‌ها اطلاع داده بود که پرونده لبنان از موضوعات محوری برای جمهوری اسلامی ایران در روند مذاکرات به شمار می‌رود و ادامه یا توقف گفت‌وگوها به تحولات این پرونده گره خورده است.

این منبع همچنین تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران هشدار داده است که ادامه عملیات و تجاوزات رژیم صهیونیستی تا عمق ۱۰ کیلومتری خاک لبنان، نقض آشکار بند نخست «یادداشت تفاهم» و «توافق چارچوب» محسوب می‌شود و می‌تواند بر روند مذاکرات تأثیر مستقیم بگذارد.

کد مطلب 6864383

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