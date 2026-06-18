نماینده لبنان: ایران، آمریکا و اسرائیل را مجبور به توقف جنگ کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، «حسن فضل‌الله» رئیس فراکسیون وفاداری به مقاومت (وابسته به حزب الله) در پارلمان لبنان در گفتگو با شبکه خبری المیادین، با تاکید بر اینکه توافق حاصل شده میان ایران و آمریکا دستاوردی بی‌سابقه در تاریخ جنگ‌های مدرن است، اعلام کرد که این سند متضمن آتش‌بس فوری در لبنان، حفظ تمامیت ارضی این کشور و ممانعت از ایجاد هرگونه «منطقه حائل» است.

وی افزود: «مقاومت به طور اساسی بر عدم اجازه برای ایجاد منطقه حائل یا باقی ماندن اشغالگران در خاک لبنان تاکید دارد و طبق آنچه طرف ایرانی به ما اعلام کرده، هیچ خط صفری (منطقه حائل) وجود نخواهد داشت.»

این نماینده پارلمان لبنان با بیان اینکه ایران با مقاومت در برابر فشارها، طرف‌های آمریکایی و اسرائیلی را مجبور به توقف جنگ کرد، افزود: «آنچه باعث شد دشمن اسرائیلی از حملات به ضاحیه جنوبی و بیروت بازداشته شود، صرفاً قدرت موشک‌های ایران بود.»

فضل‌الله تاکید کرد که در این سند، ایران شرط اساسی عدم مداخله آمریکا در امور داخلی خود را انتزاع کرده و اصرار تهران بر گنجاندن پرونده لبنان در این تفاهم، دلیل اصلی طولانی شدن روند مذاکرات بوده است.

وی از دولت لبنان خواست این فرصت تاریخی را از دست ندهد و هشدار داد که هرگونه مسار موازی در واشنگتن که منجر به امتیازدهی رایگان شود، تنها به ضرر منافع ملی لبنان خواهد بود.

این نماینده جریان مقاومت در پارلمان لبنان با اشاره به آغاز دوره ۶۰ روزه مذاکرات برای اجرایی شدن بندهای این سند، تصریح کرد که مقاومت از طریق هماهنگی با ایران و دولت لبنان، برای تحقق کامل حقوق ملی این کشور تلاش خواهد کرد.

وی در ادامه اظهار داشت: روابط ایران با لبنان همواره از مجاری رسمی عبور می‌کرد و کسانی که تصمیم گرفتند سفیر ایران را نپذیرند، جریان‌هایی در داخل قدرت [حاکمیت لبنان] بودند.

فضل الله تصریح کرد: دولت لبنان باید با تلاش‌های ایران همسو باشد و نباید به سمت یک مسیر «سراشیبی» و امتیازدهی در برابر دشمن اسرائیلی حرکت کند.

این نماینده جریان مقاومت اظهار داشت: ما نه طرح‎‌‎های محدود را می‌پذیریم و نه فرمول‌های مبهمی را که در حقیقت تلاشی برای سد کردن راه تلاش‌های بزرگ ایران است.

فضل الله گفت که تفاهم «اسلام‌آباد»، یک چتر منطقه‌ای و بین‌المللی است که لبنان می‌تواند بخشی از آن باشد.

وی با اشاره به یک‌جانبه‌گرایی آمریکا و اسرائیل در تعامل با حاکمیت لبنان، گفت: برخی جریان‌ها در لبنان به دلیل شکست گزینه‌ها و شرط‌بندی‌هایشان، در وضعیت سرخوردگی و ناامیدی به سر می‌برند.

فضل الله افزود: کشورهای متعددی برای ایفای نقش یا میانجی‌گری در مسیر توقف تجاوز تلاش می‌کنند. ما قصد ورود به مذاکرات مستقیم با دشمن اسرائیلی را نداریم.

وی اظهار داشت: ما در مذاکرات غیرمستقیم، یک شخصیت محوری با تجربه تاریخی داریم که همان رئیس پارلمان لبنان، «نبیه بری» است.

فضل الله تصریح کرد: تحولات بزرگی در منطقه در حال وقوع است که لبنان از آن تأثیر می‌پذیرد و حاکمیت لبنان نمی‌تواند به مسیر قبلی خود ادامه دهد.

وی افزود: حاکمیت لبنان نمی‌تواند با مقاومت به عنوان یک نیروی «خارج از قانون» برخورد کند.

این نماینده جریان مقاومت در بخش دیگری از سخنان خود گفت: با توجه به تفاهمی که اکنون در منطقه شکل گرفته است، ادامه سطح فعلیِ روابط رسمی میان لبنان و ایران غیرمنطقی است و باید این روابط ارتقا یابد.

وی افزود: «حاکمیت باید در محاسبات، تصمیمات و عملکرد متزلزل خود تجدیدنظر کرده و مذاکرات مستقیم با دشمن را بازنگری کند.»

فضل‌الله با اشاره به ارتباط غیرمستقیم با رئیس‌جمهور گفت: «ما بارها تاکید کرده‌ایم که خواهان موفقیت دوره ریاست‌جمهوری ایشان هستیم. طبق قانون اساسی، رئیس‌جمهور نماد وحدت ملی است و باید به تمام اقشار مردم توجه کند؛ ما یک گروه اصلی [در جامعه] هستیم و رئیس‌جمهور نباید به ما به عنوان یک “طرف” نگاه کند، بلکه باید به عنوان رئیس کل دولت با ما تعامل داشته باشد.»

وی دلیل اختلافات کنونی را مواضع رئیس‌جمهور در قبال مقاومت و پیگیری مسیر مذاکرات مستقیم با اسرائیل دانست و تأکید کرد: «ما برای موفقیت این دوره، بارها دست دوستی دراز کردیم و در مسائل داخلی همکاری‌های زیادی داشتیم.»

فضل‌الله با اشاره به وضعیت مرزها گفت: «ما به عنوان مقاومت همکاری کردیم تا ارتش به هر منطقه‌ای که می‌خواهد وارد شود. در حال حاضر مناطق مرزی تقریباً از سلاح تخلیه شده است؛ در غیر این صورت، دشمن اسرائیلی قادر نبود به برخی از روستاها نفوذ کند.»

رئیس فراکسیون «وفاداری به مقاومت» در مجلس لبنان با اشاره به سند تفاهم ایران و آمریکا، به دولت این کشور هشدار داد که رژیم صهیونیستی دو ماه فرصت دارد تا به طور کامل از خاک لبنان عقب نشینی کند و هرگونه عدول از این موضوع با پاسخ تهران مواجه خواهد شد.