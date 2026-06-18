  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۱۳

کشف جسد در حریق اتاق نگهبانی باغی در مشهد

کشف جسد در حریق اتاق نگهبانی باغی در مشهد

مشهد- مدیر منطقه یک عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد از کشف پیکر بی‌جان یک مرد جوان در حریق اتاق نگهبانی باغی در مشهد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آتش‌پاد سوم مصطفی علیزاده از اطفای حریق اتاقک نگهبانی یک باغ واقع در بولوار توس خبر داد و اظهار کرد: این حادثه امروز پنجشنبه (۲۸خرداد ماه)در روستای دوست‌آباد رخ داده است.

مدیر منطقه یک عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، نیروهای امدادی از ایستگاه‌های ۳۶ و ۵۰ به همراه تجهیزات کامل اطفایی در محل حاضر شده و عملیات مهار و اطفای حریق را آغاز کردند.

وی تصریح کرد: پس از خاموش کردن کامل آتش و انجام عملیات لکه‌گیری، مأموران در بررسی دقیق محل حادثه با پیکر بی‌جان یک مرد حدوداً ۳۵ ساله مواجه شدند که متأسفانه پیشتر جان خود را از دست داده بود.

علیزاده با اشاره به اینکه هویت این فرد در دست شناسایی است، خاطرنشان کرد: علت فوت و همچنین علت وقوع حریق توسط کارشناسان مربوطه در حال بررسی است.

مدیر منطقه یک عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه حریق یا حادثه، سریعاً با سامانه ۱۲۵ تماس بگیرند و از هرگونه اقدام غیرحرفه‌ای که ممکن است منجر به تشدید حادثه یا آسیب به مصدومین شود، خودداری کنند.

کد مطلب 6864390

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها