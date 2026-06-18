کشف جسد در حریق اتاق نگهبانی باغی در مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، آتش‌پاد سوم مصطفی علیزاده از اطفای حریق اتاقک نگهبانی یک باغ واقع در بولوار توس خبر داد و اظهار کرد: این حادثه امروز پنجشنبه (۲۸خرداد ماه)در روستای دوست‌آباد رخ داده است.

مدیر منطقه یک عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، نیروهای امدادی از ایستگاه‌های ۳۶ و ۵۰ به همراه تجهیزات کامل اطفایی در محل حاضر شده و عملیات مهار و اطفای حریق را آغاز کردند.

وی تصریح کرد: پس از خاموش کردن کامل آتش و انجام عملیات لکه‌گیری، مأموران در بررسی دقیق محل حادثه با پیکر بی‌جان یک مرد حدوداً ۳۵ ساله مواجه شدند که متأسفانه پیشتر جان خود را از دست داده بود.

علیزاده با اشاره به اینکه هویت این فرد در دست شناسایی است، خاطرنشان کرد: علت فوت و همچنین علت وقوع حریق توسط کارشناسان مربوطه در حال بررسی است.

مدیر منطقه یک عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه حریق یا حادثه، سریعاً با سامانه ۱۲۵ تماس بگیرند و از هرگونه اقدام غیرحرفه‌ای که ممکن است منجر به تشدید حادثه یا آسیب به مصدومین شود، خودداری کنند.