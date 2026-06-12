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۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۳۹

حریق انبار ضایعات در مشهد؛ آتش‌نشانان از سرایت آتش جلوگیری کردند

حریق انبار ضایعات در مشهد؛ آتش‌نشانان از سرایت آتش جلوگیری کردند

مشهد- مدیر منطقه ۷ عملیات سازمان آتش‌نشانی مشهد، از حریق در یک انبار ضایعات روباز به متراژ تقریبی ۵۰۰ متر مربع خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آتشپاد دوم رضا خاکپور از حریق در یک انبار ضایعات روباز به متراژ تقریبی ۵۰۰ متر مربع خبر داد و اظهار کرد: این حادثه در انتهای بلوار پنج تن – جاده ابلغ رخ داد و نیروهای امدادی با تلاش بی‌وقفه از گسترش بیشتر آتش جلوگیری کردند.

مدیر منطقه ۷ عملیات سازمان آتش‌نشانی مشهد بیان کرد: نیروهای ایستگاه ۴۲ در کمترین زمان ممکن در محل حادثه حاضر شدند.

وی در تشریح جزئیات این عملیات اظهار کرد: با توجه به ماهیت مواد موجود در انبار ضایعات و متراژ بالای آن، آتش به سرعت در حال گسترش بود. همکاران عملیاتی بلافاصله با استقرار در نقاط کلیدی، عملیات مهار و اطفای حریق را آغاز کردند و خوشبختانه از سرایت آتش به اطراف و واحدهای مجاور جلوگیری به عمل آمد.

خاکپور افزود: این حادثه خوشبختانه هیچگونه تلفات جانی در پی نداشت و علت دقیق وقوع حریق توسط کارشناسان در دست بررسی است.

مدیر منطقه ۷ عملیات در پایان ضمن قدردانی از جانفشانی و تلاش بی‌وقفه همکاران آتش‌نشانی، بر لزوم رعایت نکات ایمنی در انبارداری ضایعات به ویژه در فصل گرما و رطوبت کم تأکید کرد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه آتش‌سوزی، مراتب را سریعاً به سامانه ۱۲۵ اطلاع دهند.

کد مطلب 6857837

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