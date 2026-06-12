به گزارش خبرگزاری مهر، آتشپاد دوم رضا خاکپور از حریق در یک انبار ضایعات روباز به متراژ تقریبی ۵۰۰ متر مربع خبر داد و اظهار کرد: این حادثه در انتهای بلوار پنج تن – جاده ابلغ رخ داد و نیروهای امدادی با تلاش بی‌وقفه از گسترش بیشتر آتش جلوگیری کردند.

مدیر منطقه ۷ عملیات سازمان آتش‌نشانی مشهد بیان کرد: نیروهای ایستگاه ۴۲ در کمترین زمان ممکن در محل حادثه حاضر شدند.

وی در تشریح جزئیات این عملیات اظهار کرد: با توجه به ماهیت مواد موجود در انبار ضایعات و متراژ بالای آن، آتش به سرعت در حال گسترش بود. همکاران عملیاتی بلافاصله با استقرار در نقاط کلیدی، عملیات مهار و اطفای حریق را آغاز کردند و خوشبختانه از سرایت آتش به اطراف و واحدهای مجاور جلوگیری به عمل آمد.

خاکپور افزود: این حادثه خوشبختانه هیچگونه تلفات جانی در پی نداشت و علت دقیق وقوع حریق توسط کارشناسان در دست بررسی است.

مدیر منطقه ۷ عملیات در پایان ضمن قدردانی از جانفشانی و تلاش بی‌وقفه همکاران آتش‌نشانی، بر لزوم رعایت نکات ایمنی در انبارداری ضایعات به ویژه در فصل گرما و رطوبت کم تأکید کرد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه آتش‌سوزی، مراتب را سریعاً به سامانه ۱۲۵ اطلاع دهند.