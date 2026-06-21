آتش سوزی در هتل فردوسی مشهد مصدوم و فوتی نداشت

به گزارش خبرگزاری مهر، معین رضا فرخنده اظهار کرد:عصر یکشنبه حادثه آتش‌سوزی در یکی از اتاق‌های طبقه ششم هتل فردوسی مشهد اتفاق افتاد.

سخنگوی آتش‌نشانی مشهد بیان کرد: از سه ایستگاه آتش‌نشانی به همراه تجهیزات کامل و خودروی نردبان به محل اعزام شدند و عملیات اطفا و ایمن‌سازی در کوتاه‌ترین زمان انجام شد.

وی گفت: خوشبختانه این حادثه هیچ‌گونه محبوس، مصدوم یا تلفات جانی در میان مسافران و کارکنان هتل نداشته است.

فرخنده بیان کرد: جزئیات بیشتر درباره علت وقوع این آتش‌سوزی و میزان خسارت احتمالی، پس از بررسی کارشناسان اعلام خواهدشد.