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۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۱۸

آتش سوزی در هتل فردوسی مشهد مصدوم و فوتی نداشت

آتش سوزی در هتل فردوسی مشهد مصدوم و فوتی نداشت

مشهد- سخنگوی آتش‌نشانی مشهد گفت: آتش سوزی در هتل فردوسی بلوار شهید مدرس مشهد مصدوم و فوتی نداشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، معین رضا فرخنده اظهار کرد:عصر یکشنبه حادثه آتش‌سوزی در یکی از اتاق‌های طبقه ششم هتل فردوسی مشهد اتفاق افتاد.

سخنگوی آتش‌نشانی مشهد بیان کرد: از سه ایستگاه آتش‌نشانی به همراه تجهیزات کامل و خودروی نردبان به محل اعزام شدند و عملیات اطفا و ایمن‌سازی در کوتاه‌ترین زمان انجام شد.

وی گفت: خوشبختانه این حادثه هیچ‌گونه محبوس، مصدوم یا تلفات جانی در میان مسافران و کارکنان هتل نداشته است.

فرخنده بیان کرد: جزئیات بیشتر درباره علت وقوع این آتش‌سوزی و میزان خسارت احتمالی، پس از بررسی کارشناسان اعلام خواهدشد.

کد مطلب 6867085

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