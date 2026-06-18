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۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۳۲

تشرف یک بانوی اهل سنت به تشیع در مازندران

تشرف یک بانوی اهل سنت به تشیع در مازندران

ساری- یک بانوی اهل تسنن با حضور در مدرسه علمیه اباصالح المهدی (عج) با حضور آیت‌الله پیشنمازی عضو مجلس خبرگان رهبری مذهب شیعه اثنی‌عشری را برگزید.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک بانوی اهل تسنن با حضور در مدرسه علمیه اباصالح المهدی (عج) و با حضور آیت‌الله پیشنمازی، مذهب شیعه اثنی‌عشری را برگزید و با تأسی از پیام خونین کربلا، وابستگی قلبی خود را به خاندان عصمت و طهارت (ع) اعلام کرد.

این مراسم پرفیض که با استقبال گرم مسئولان حوزه علمیه همراه بود با حضور آیت‌الله سید صادق پیش‌نمازی، مؤسس و مسئول این مدرسه و نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری برگزار شد.

آیت الله پیشنمازی بر ضرورت تمسک به قرآن و سیره عملی اهل‌بیت (ع) تأکید کرد و افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری، جهان به پیام آزادگی و عدالت‌خواهی امام حسین (ع) نیازمند است.

کد مطلب 6864396

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