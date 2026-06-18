تشرف یک بانوی اهل سنت به تشیع در مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، یک بانوی اهل تسنن با حضور در مدرسه علمیه اباصالح المهدی (عج) و با حضور آیت‌الله پیشنمازی، مذهب شیعه اثنی‌عشری را برگزید و با تأسی از پیام خونین کربلا، وابستگی قلبی خود را به خاندان عصمت و طهارت (ع) اعلام کرد.

این مراسم پرفیض که با استقبال گرم مسئولان حوزه علمیه همراه بود با حضور آیت‌الله سید صادق پیش‌نمازی، مؤسس و مسئول این مدرسه و نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری برگزار شد.

آیت الله پیشنمازی بر ضرورت تمسک به قرآن و سیره عملی اهل‌بیت (ع) تأکید کرد و افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری، جهان به پیام آزادگی و عدالت‌خواهی امام حسین (ع) نیازمند است.