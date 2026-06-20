لزوم حفظ وحدت ملی در شرایط حساس کنونی

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان شامگاه جمعه در جمع عزاداران حسینی مردم شهرستان بیضا با تأکید بر اینکه امروز شرایط کشور به مثابه شب قدر انقلاب است، گفت: با نزدیکتر شدن به دوران ظهور، فتنهها سریعتر و وسیعتر رخ میدهند و در این فضای غبارآلود، حرکت بر مدار نور ولایت و بصیرت ضروری است.
وی افزود: برای عبور از این شرایط حساس، نخستین و مهمترین شرط، حفظ وحدت ملی است که مورد تأکید مداوم رهبر معظم انقلاب قرار دارد.
حجتالاسلام ولدان در ادامه با اشاره به اینکه دشمن بر روی کاهش تابآوری مردم و ایجاد تفرقه و نزاع داخلی و همچنین خطای محاسباتی مسئولان سرمایهگذاری کرده است، گفت: این وحدت، ابعاد گستردهای دارد و شامل رابطه مردم با مردم، مردم با مسئولان و مسئولان با یکدیگر میشود.
وی افزود: بر اساس آیات قرآن، تفرقه موجب سستی و از بین رفتن روحیه همدلی و هماهنگی میشود، از این رو باید نگاهها به پیامهای رهبر انقلاب دقیقتر و عمیقتر باشد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به پیام اخیر رهبر انقلاب درباره تحولات سیاسی، بیان کرد: در کمتر از بیست و چهار ساعت تحلیلهای متعددی از سوی افراد ارائه شده که برخی سطحی و برخی بلندپروازانه است، اما نباید به آرای یکدیگر بیاحترامی کرد.
وی افزود: پیام اخیر رهبر انقلاب اسلامی، اگرچه مختصر است اما بسیار عمیق و دقیق بوده و در تاریخ ثبت خواهد شد.
تأکید بر لزوم هجرت تمدنی و اعتقادی در برابر جبهه دشمن
حجتالاسلام ولدان با اشاره به ضرورت درک صحیح پیام اخیر رهبر انقلاب بر لزوم تغییر رویکرد تأکید کرد و گفت: برای عبور از شرایط حساس فعلی، جامعه نیازمند گذار از محاسبات صرفاً مادی و ورود به عرصههایی است که مورد تأکید دین است.
وی افزود: هجرت تنها به معنای کوچ فیزیکی نیست، بلکه باید همچون هجرت ابراهیمی، از اعتقادات پوچ به سوی خداپرستی حرکت کرد، همانطور که در هجرت موسوی نیز عبور از ذیل ولایت طاغوت و قرار گرفتن در سایه ولایتالله، شرط اصلی نجات و تمدنسازی است.
وی با اشاره به سیره نبوی تصریح کرد: پیامبر اکرم (ص) در مدینه با محوریت مسجد، جامعهای بر پایه اخوت و ایثار میان مهاجر و انصار بنا نهاد که خروجی آن فتح مکه و پایهگذاری تمدن اسلامی بود.
وی در ادامه با اشاره به پیام اخیر رهبر انقلاب پیرامون توافقنامههای سیاسی، اظهار کرد: این پیام نباید به معنای اختلاف با مسئولان یا پذیرش انفعالی تفسیر شود، بلکه بیانگر آن است که زمین بازی طراحی شده توسط دشمنان، متعلق به ما نیست و باید با هجرتی تمدنی، قوانین و سنن الهی را جایگزین محاسبات ریاضی و مادی در عرصههای سیاسی و اجتماعی کرد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب با این رویکرد، درسی بزرگ به خواص، بسیجیان و هیئتیها میدهد تا با هوشیاری، از زمین بازی دشمن فاصله گرفته و با تکیه بر بصیرت، مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی را دنبال کنند.
عبور از محاسبات مادی و تکیه بر الهیات جهاد، لازمه موفقیت در نبرد با دشمن
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس گفت: امروز ایران اسلامی در جایگاه یک ابرقدرت قرار دارد و با در دست داشتن برگهای برنده متعدد، دشمن را به استیصال کشانده است و بر همین اساس، رئیسجمهور آمریکا از سر ناچاری به دنبال پایانبخشی به این جنگ است.
حجتالاسلام ولدان در ادامه سخنان خود با یادآوری نهضت امام حسین (ع) به عنوان الگوی کامل هجرت و جهاد، خاطرنشان کرد: سیدالشهدا (ع) با هجرت از مدینه به کربلا و نثار خون پاک خود، جریانی جهانی و ابدی ایجاد کرد و امروز ما نیز با تأسی به این معلم بشریت، وظیفه داریم تا با تشخیص درست تکلیف در این شرایط حساس، در راه ولایت ثابتقدم بمانیم.
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