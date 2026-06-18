روایت فرهنگ عاشورا از قاب تلویزیون و امواج رادیو فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با فرارسیدن ماه محرم و ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، صداوسیمای مرکز فارس با تدارک ویژهبرنامههای تلویزیونی و رادیویی، تلاش دارد جلوههایی از فرهنگ عاشورا، آیینهای عزاداری و ارادت مردم این استان به مکتب سیدالشهدا(ع) را به تصویر بکشد.
ویژهبرنامه تلویزیونی «همرزمان حسین(ع)» در دهه نخست ماه محرم هر شب ساعت ۲۱ به تهیهکنندگی عباس روزیطلب و کارگردانی حمید بالو از سیمای فارس پخش میشود. این برنامه با نگاهی فرهنگی و اجتماعی، به تبیین پیامهای نهضت عاشورا و بازتاب جلوههای شور و شعور حسینی در میان مردم استان فارس میپردازد.
«همرزمان حسین(ع)» در بخشهای مختلف خود با حضور کارشناسان مذهبی، مداحان اهل بیت(ع) و روایتهای مردمی، ابعاد مختلف فرهنگ عاشورایی را مورد بررسی قرار میدهد و نقش این فرهنگ را در تقویت روحیه ایثار، همدلی و مقاومت در جامعه بازخوانی میکند. همچنین انعکاس مراسم و آیینهای عزاداری در شهرها و مناطق مختلف فارس، از دیگر بخشهای این ویژهبرنامه است که تصویری از عشق و ارادت مردم این دیار به امام حسین(ع) و یاران باوفای ایشان ارائه میدهد.
این برنامه در ایام دهه نخست محرم، هر شب به مدت ۶۰ دقیقه از سیمای فارس روی آنتن میرود.
همچنین ویژهبرنامه زنده «تکیه رادیو» از ۲۵ خردادماه به مدت ۱۴ شب تا سیزدهم محرم، هر روز ساعت ۱۹:۳۰ به مدت ۷۵ دقیقه از رادیو فارس پخش میشود.
این برنامه با هدف بازخوانی پیامهای نهضت عاشورا و معرفی جلوههای مختلف فرهنگ عزاداری در استان فارس، بخشهای متنوعی را برای شنوندگان تدارک دیده است. پرداختن به فرهنگ عامه و آیینهای محرم، بیان وقایع روزشمار این ماه و روایتهایی از سیره و شخصیت یاران حضرت امام حسین(ع) از جمله محورهای اصلی این برنامه است.
پخش اشعار آیینی، مداحیها و نواهای سینهزنی از شهرستانهای مختلف استان فارس، بررسی تاریخ واقعه عاشورا از نگاه کارشناسان و استادان دانشگاه و آیتم «محرم در کلام قائد شریف» با بازخوانی بیانات مقام معظم رهبری درباره فرهنگ عاشورا، از دیگر بخشهای «تکیه رادیو» به شمار میرود.
در این برنامه همچنین آیینها و سنتهای عزاداری اقوام مختلف استان فارس معرفی میشود تا تصویری از تنوع فرهنگی و وحدت مردم این استان در سوگواری حسینی ارائه شود.
تهیهکنندگی «تکیه رادیو» را امین فخارپور برعهده دارد و آمنه کدخدا نویسنده این برنامه است. احسان کیانی بهعنوان گزارشگر، ورهرام قطب جهرمی و آرش جمالالدینی بهعنوان مجریان و آوا غلامنیا در مقام تهیهکننده آیتم با این برنامه همکاری میکنند.
همچنین علی نعمتی در بخش فرهنگ عامه و حجتالاسلام عباسزاده در بخش بیان وقایع روزهای محرم از همراهان این ویژهبرنامه هستند.
«تکیه رادیو» با بهرهگیری از گفتوگوها، گزارشها، روایتها و نواهای آیینی، میکوشد در روزهای معنوی محرم، پیامهای ماندگار نهضت عاشورا و فرهنگ حسینی را برای مخاطبان رادیو فارس بازگو کند.
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