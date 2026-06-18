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۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۵۳

لبیک مردم نراق به فرمان رهبر معظم انقلاب به ایستگاه ۱۰۸ رسید

لبیک مردم نراق به فرمان رهبر معظم انقلاب به ایستگاه ۱۰۸ رسید

نراق- در این ویدئو لبیک مردم نراق به فرمان رهبر معظم انقلاب در ایستگاه ۱۰۸ را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6863801

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