https://mehrnews.com/x3cmKB ۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۵۳ کد مطلب 6863801 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۵۳ لبیک مردم نراق به فرمان رهبر معظم انقلاب به ایستگاه ۱۰۸ رسید نراق- در این ویدئو لبیک مردم نراق به فرمان رهبر معظم انقلاب در ایستگاه ۱۰۸ را ملاحظه می کنید. دریافت 6 MB کد مطلب 6863801 کپی شد مطالب مرتبط شکوه حضور مردم دیار آفتاب در صد و نهمین شب قرار عاشقی میدان داری مردم خمین در صد و هشتمی قرار عاشقی و دومین شب محرم اجتماع صد و هشتم مردم ساوه همزمان با دومین شب محرمالحرام برچسبها شهرستان نراق تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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